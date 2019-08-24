Сб, 24.08.2019
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Мошенник притворялся братом теннисистки и вёл роскошную жизнь за её счёт

Эжени Бушар

ФОТО: MARK BLINCH/AP/Scanpix

В одной из гостиниц Майами был задержан 24-летний мужчина по имени Шломо Азари, который на протяжении двух месяцев проживал в номере известной канадской теннисистки Эжени Бушар, выдавая себя за её брата.

Портал Tennis.life сообщает, что мошенник с мая по июль 2019 года потратил более 42 тысяч долларов с личного счёта Бушар. Отмечается, что Азари питался в ресторане, употреблял дорогие напитки, посещал открытый бар на крыше роскошного отеля и приводил в ресторан отеля своих друзей.

Заметив пропажу денег со своего счёта Бушар написала заявление в полицию, которая и задержала мошенника. Сама Бушар в это время находилась в Европе, где принимала участие в турнирах Ролан Гаррос и Уимблдон.

Задержанный Азари обвиняется в мошенничестве, а также в краже персональных данных и воровстве. Кроме того, сообщается, что в карманах задержанного был обнаружен кокаин.

Стоит отметить, что сотрудники отеля в своё оправдание заявили, что несколько раз видели теннисистку и Азари вместе в гостиничном баре. Сама Бушар это отрицает и заявляет, что никогда прежде не видела этого человека.

На прошедших турнирах "Большого шлема" Бушар не очень порадовала своих поклонников и не смогла преодолеть первый раунд. В данный момент теннисистка занимает 114-е место в мировом рейтинге WTA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇨🇦HAPPY CANADA DAY🇨🇦 so proud & honoured to play for this country!

A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on

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