Мошенник притворялся братом теннисистки и вёл роскошную жизнь за её счёт

В одной из гостиниц Майами был задержан 24-летний мужчина по имени Шломо Азари, который на протяжении двух месяцев проживал в номере известной канадской теннисистки Эжени Бушар, выдавая себя за её брата.
Портал Tennis.life сообщает, что мошенник с мая по июль 2019 года потратил более 42 тысяч долларов с личного счёта Бушар. Отмечается, что Азари питался в ресторане, употреблял дорогие напитки, посещал открытый бар на крыше роскошного отеля и приводил в ресторан отеля своих друзей.
Заметив пропажу денег со своего счёта Бушар написала заявление в полицию, которая и задержала мошенника. Сама Бушар в это время находилась в Европе, где принимала участие в турнирах Ролан Гаррос и Уимблдон.
Задержанный Азари обвиняется в мошенничестве, а также в краже персональных данных и воровстве. Кроме того, сообщается, что в карманах задержанного был обнаружен кокаин.
Стоит отметить, что сотрудники отеля в своё оправдание заявили, что несколько раз видели теннисистку и Азари вместе в гостиничном баре. Сама Бушар это отрицает и заявляет, что никогда прежде не видела этого человека.
На прошедших турнирах "Большого шлема" Бушар не очень порадовала своих поклонников и не смогла преодолеть первый раунд. В данный момент теннисистка занимает 114-е место в мировом рейтинге WTA.