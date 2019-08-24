Мошенник притворялся братом теннисистки и вёл роскошную жизнь за её счёт

Портал Tennis.life сообщает, что мошенник с мая по июль 2019 года потратил более 42 тысяч долларов с личного счёта Бушар. Отмечается, что Азари питался в ресторане, употреблял дорогие напитки, посещал открытый бар на крыше роскошного отеля и приводил в ресторан отеля своих друзей.

Заметив пропажу денег со своего счёта Бушар написала заявление в полицию, которая и задержала мошенника. Сама Бушар в это время находилась в Европе, где принимала участие в турнирах Ролан Гаррос и Уимблдон.

Задержанный Азари обвиняется в мошенничестве, а также в краже персональных данных и воровстве. Кроме того, сообщается, что в карманах задержанного был обнаружен кокаин.

Стоит отметить, что сотрудники отеля в своё оправдание заявили, что несколько раз видели теннисистку и Азари вместе в гостиничном баре. Сама Бушар это отрицает и заявляет, что никогда прежде не видела этого человека.