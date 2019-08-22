Чт, 22.08.2019
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Нежная курочка за 10 минут! Быстрый и вкусный ужин на двоих
Видеорецепт

ФОТО: скриншот видео

Не знаете, как быстро приготовить что-нибудь вкусное из куриного филе? Или знаете, но хочется чего-то новенького? Советуем взять на заметку рецепт, который накануне был опубликован на кулинарном YouTube-канале "Вика - Простые Рецепты".

"Фрикасе из курицы с грибами, или вкусная курочка в нежном сливочном соусе. Всего 10-15 минут - и быстрый ужин у нас на столе", - говорит автор видео.

Согласитесь, то, что надо! К тому же курица и грибы - беспроигрышное сочетание...

Ингредиенты: куриное филе - 250 г, грибы - 200 г, мука - 1 ст. л. без горки, сливки 10-процентные - 200 мл, масло сливочное - 40 г, яичный желток - 1 шт., соль, черный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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