Нежная курочка за 10 минут! Быстрый и вкусный ужин на двоих
Не знаете, как быстро приготовить что-нибудь вкусное из куриного филе? Или знаете, но хочется чего-то новенького? Советуем взять на заметку рецепт, который накануне был опубликован на кулинарном YouTube-канале "Вика - Простые Рецепты".
"Фрикасе из курицы с грибами, или вкусная курочка в нежном сливочном соусе. Всего 10-15 минут - и быстрый ужин у нас на столе", - говорит автор видео.
Согласитесь, то, что надо! К тому же курица и грибы - беспроигрышное сочетание...
Ингредиенты: куриное филе - 250 г, грибы - 200 г, мука - 1 ст. л. без горки, сливки 10-процентные - 200 мл, масло сливочное - 40 г, яичный желток - 1 шт., соль, черный молотый перец по вкусу.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!