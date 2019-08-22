PNB Banka оспорит в суде решение KFTK о приостановлении работы

В своем заявлении Банк отмечает, что решение FKTK не обосновано. Никакой срочной необходимости вводить запрет на осуществление финансовых операций не было.

На данный момент Банк находится под прямым надзором Европейского центрального банка (ЕЦБ), поэтому только он может принимать и выполнять решения по надзору, или давать инструкции FKTK. Как отмечают в учреждении, решение ЕЦБ, на которое в своем решении ссылается FKTK, не содержит резолюции об ограничении работы PNB Banka.

Новые акционеры и правление PNB Banka последовательно подчеркивают финансовую стабильность кредитной организации. Также, акционеры готовы внести в Банк дополнительный капитал в размере 146 млн евро, о чем были заранее уведомлены регулирующие органы.

Как отмечают в банке, своим решением FKTK нанесла ущерб не только PNB Banka, но и десяткам тысяч пенсионеров и бюджетников, городским и районным администрациям, обслуживающимся в Банке. "Кроме того, удар был нанесен по репутации Латвии в международном инвестиционном сообществе, так как новые акционеры Банка являются гражданами зарубежных стран, в том числе США и Франции, а наши клиенты ведут бизнес в разных уголках планеты".