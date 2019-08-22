РД обещает увеличивать употребление латышского языка в детских садах

Думский комитет по вопросам образования, культуры и спорта сегодня по предложению фракции национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) рассматривал вопрос о введении во всех муниципальных детских садах программ обучения на латышском языке. Фракция ВЛ-ТБ/ДННЛ призвала департамент подать проекты нормативных актов, чтобы обеспечить учебные программы на государственном языке во всех детских садах.

Как заявил руководитель фракции Дайнис Лоцис, во многих городских микрорайонах отсутствуют детские сады, где обучение ведется на латышском языке, и подобная ситуация недопустима. "Это ненормально, когда у родителей вообще нет возможности выбирать, в какой садик отправить своего ребенка", - заявил депутат.

Он обратил внимание на то, что фракция не требует радикальных изменений "сейчас и сразу", а предлагает переход детских садов на обучение на государственном языке с 2020 учебного года.

Исполняющий обязанности директора департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивар Баламовскис указал депутатам, что переход на обучение на государственном языке должен осуществляться в соответствии с политикой государства, которая уже сейчас предусматривает, что с пятилетнего возраста в дошкольных учреждениях нацменьшинств должен проводиться постепенный переход на программы обучения на латышском языке, сохраняя возможность общаться на языке меньшинства.

"Мы каждый год предпринимаем шаги, чтобы открыть новые группы латышского потока, и удельный вес учреждений, где используются оба языка, увеличился", - сказал он.

По словам Баламовскиса, самоуправление в последние пять-шесть лет в основном открывает только группы латышского потока, однако большой проблемой являются педагогические ресурсы, потому что даже в садах, которые готовы перевести группы на латышский поток, эти планы тормозятся из-за нехватки педагогов. "Это комплексная проблема всего государства, потому что молодые, подготовленные педагоги не идут работать в дошкольные учреждения даже в тех случаях, когда зарплата конкурентоспособна", - отметил и.о. директора департамента.

Вице-мэр Анна Владова ("Согласие"), которая с 2002 года работала директором 80-й Рижской средней школы, подчеркнула, что ситуация с учителями латышского языка на всех уровнях трагична и найти их не могут даже латышские гимназии. Кроме того, она отметила, что средний возраст воспитателя детского сада - 56 лет, а вузы не в состоянии заполнить места на программах по подготовке дошкольных педагогов.

То, что количество вакансий в детсадах имеет тенденцию к росту, подтвердил и Баламовскис, однако Лоцис указал, что эти проблемы не освобождают депутатов от необходимости искать решения.

На вопрос, что можно сделать, чтобы решить вопрос нехватки педагогов, Баламовскис ответил, что конкретного решения нет, и ситуацию могли бы улучшить комплексные меры - зарплаты, инфраструктура, условия обучения и др.

В департаменте образования сообщили, что для повышения профессиональной компетенции педагогов детских садов в 2018/2019 учебном году были организованы курсы повышения квалификации по латышскому языку, а также проводились другие мероприятия.

В 2019/2020 учебном году в столице будет 146 детских садов, в том числе 76 из них будут реализовывать образовательные программы на латышском языке, 40 - и на латышском, и на языке нацменьшинств, 38 - на языке нацменьшинств.

В будущем департамент планирует для детских садов, где до сих пор реализовывалась программа дошкольного образования только на языке национальных меньшинств, получить лицензию для реализации дошкольного образования и на государственном языке.