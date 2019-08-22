Суд отказался добавить к аресту Навального срок, проведенный им в больнице

Симоновский районный суд Москвы отклонил ходатайство начальника спецприемника о продлении Алексею Навальному ареста на время, которое он провел в больнице. Об этом сообщает "Медуза".
В конце июля Навальный некоторое время находился в больнице с аллергической реакцией. Согласно мнению начальница спецприемника, политик, находясь в больнице, не провел более 18 часов назначенного ареста, так как не был под конвоем.
Навальный должен выйти из-под ареста утром 23 августа.
Как сообщалось, политику назначили 30 суток ареста за призывы на акцию 27 июля.
Напомним, Навальный почувствовал себя плохо 27 июля. По его словам, у него начала "гореть и колоться" кожа на лице, шее и ушах.
"Я чувствовал, как будто мне стекловатой натерли голову", - описывал он позднее ощущения от внезапной аллергии.
28 июля политика госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция".
На следующий день его отправили обратно в спецприемник. Оппозиционер предположил, что его мог отравить кто-то посторонний, кто попал в его камеру. Согласно мнению лечащего врача политика, реакция стала "результатом повреждающего действия неопределенных химических веществ".