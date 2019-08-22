Суд отказался добавить к аресту Навального срок, проведенный им в больнице

В конце июля Навальный некоторое время находился в больнице с аллергической реакцией. Согласно мнению начальница спецприемника, политик, находясь в больнице, не провел более 18 часов назначенного ареста, так как не был под конвоем.

Навальный должен выйти из-под ареста утром 23 августа.

Как сообщалось, политику назначили 30 суток ареста за призывы на акцию 27 июля.

Напомним, Навальный почувствовал себя плохо 27 июля. По его словам, у него начала "гореть и колоться" кожа на лице, шее и ушах.

"Я чувствовал, как будто мне стекловатой натерли голову", - описывал он позднее ощущения от внезапной аллергии.

28 июля политика госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция".