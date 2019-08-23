Самые невезучие в любви знаки Зодиака

В любых отношениях есть взлеты и падения, но если неудача сменяет неудачу, нужно что-то предпринимать. Астрологи утверждают, что в силу характерных особенностей некоторым представителям зодиакального круга трудно выстроить гармоничные и крепкие отношения. Кого же они конкретно имеют в виду?

Рак

Большие надежды, о которых Раки могут раструбить уже на первом свидании, часто отталкивают. Тратить время на глупости эти люди не намерены - они торопятся создать семью, но в погоне за "скорым" счастьем сталкиваются лишь с глубокой депрессией, разочарованиями и неудачами.

Кроме того, в вопросах любви Раки "складывают все проблемы в одну корзину".

Их нельзя за это винить, ведь в силу характера им сложно управлять своими эмоциями. У Раков нет чего-то между - весь мир делится только на хорошее и плохое.

По этой причине сложности в отношениях приводят их к огромной печали и сомнениям. Ракам нужно много времени, чтобы оправиться от удара и начать вновь доверять партнеру. Астрологи советуют им искать человека, способного испытывать глубокие эмоции и разделять их чувства, тогда удача обязательно улыбнется.

Дева

Дева - не самый эмоциональный знак Зодиака, но это не мешает его представителям строить гармоничные отношения. По мнению астрологов, они довольно перспективны в любви, но их отношение к чувствам имеет два негативных аспекта. Во-первых, по природе Девы однолюбы, и им трудно полюбить кого-то после громкого разрыва. Во-вторых,

они разбрасываются удачей, впадая после недолгой эйфории от нее в безразличие и придирчивость. Это отталкивает партнера, несмотря на внешнюю привлекательность и одаренность Дев.

Козерог

Управляемые Сатурном Козероги - очень серьезные и ответственные люди, из-за чего часто остаются с разбитым сердцем.

Представители этого знака всем своим видом демонстрируют независимость, самостоятельность, решительность и успешность. Это, увы, создает впечатление, что им никакой спутник и не нужен.

Их отношения могут сложиться удачно, но для этого они должны показать свою заинтересованность. У Козерогов все сложно: они могут оттолкнуть правильного человека и признаться в любви неправильному.

Рыбы

Проблемы всех Рыб в том, что они идеализируют партнера и в упор не замечают его недостатки. Можно подумать, что представители этого знака Зодиака не снимают розовые очки и всегда готовы на жертвы во имя любви. И жертвуют. Снова и снова. К счастью, Рыбы довольно быстро восстанавливаются после разрыва или предательства, оставляя прошлое позади. Но, по мнению астрологов, если они захотят, то обязательно смогут притянуть к себе любовную удачу.

Главное - вспомнить о своих индивидуальных чертах характера и талантах. Это умение преподнести себя, природное очарование, дар убеждения и развитая интуиция.