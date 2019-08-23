Архитектурная загадка: почему в городах Европы не строят небоскребы?

Европейские города значительно отличаются от городов других развитых стран именно архитектурой - здесь здания относительно низкие и строятся на одной и той же высоте, тогда как на других континентах в крупнейших городах выросли небоскребы в самом центре.

Главные причины, почему небоскребы занимают другие континенты, но не Европу - это исторические аспекты и разделение места.

Первые небоскребы появились в Нью-Йорке и Чикаго в конце 19 века, но европейские города уже практически были созданы, у них имелись свои исторические центры и памятники культуры, поэтому большинство из них не ощущало необходимости в высотках. Кроме того, здесь просто не было место для новых и огромных структур зданий. В свою очередь когда Северная Америка стала расти в плане власти глобального масштаба, большинство планировщиков городов этого континента на инфраструктуру Европы смотрели как на устаревшую модель, а европейцы на идеи американцев и канадцев - как на уничтоженные европейские ценности. По этой причине оба континента избегали перенятия концепций планировки городов друг у друга. В Северной Америке была модель архитектуры нового поколения, а Европа придерживалась уже существующих идей.

ФОТО: Unsplash

Но почему строительство небоскребов в Европе не начали и в поздние годы? Была война, экономические кризисы, к которым привела как первая, так и вторая мировая война - события, на мгновение остановившие развитие Европы.

В результате войн многие культурно-исторические ценности Европы были уничтожены, и их пришлось восстанавливать.

ФОТО: Unsplash

Нужно отметить, что подобные небоскребам структуры начали строить в 1950-60-х годах в оккупированных Советским Союзом странах Восточной Европы, в том числе и в Латвии. Это были так называемые серийные здания - средней высоты, повторяемые и упрощенные постройки, которые служили местом жительства ввезенных жителей. Однако этот факт был причиной, почему появились первые небоскребы в других городах Европы - это было как противостояние советским архитекторам. На самом деле, это движение быстро остановила "брюсселизация" - чтобы строительство новых построек не угрожало старым и культурно-историческим зданиям, которые уничтожили бы для строительства бессмысленных высоток, брюссельские архитекторы и влиятельные лица предложили новую модель городского планирования.

Серийное здание в Советском Союзе ФОТО: Unsplash

Эти новые правила предусматривали, что старые архитектурные постройки нужно или интегрировать в архитектуру новых построек, а старые - восстановить, или же для небоскребов нужно создать отдельные районы.

Вскоре этим правилам начали следовать и другие города. Планировщики городов следуют этим указаниям и сейчас, в частности, в центрах европейских городов сохраняются культурно-исторические здания, рядом с ними новостройки не появляются, чтобы не повредить подлинный пейзаж, однако для небоскребов оборудуются особые современные районы и бизнес-центры.