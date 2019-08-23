Макрон: пожары в лесах Амазонии - это "международный кризис"

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг сообщил, что масштабные пожары в дождевых лесах Амазонии в Бразилии - это "международный кризис", и призвал вынести этот вопрос на обсуждение "большой семерки", встреча которой состоится в конце недели во французском городе-курорте Биаррице, сообщает AFP.
"Наш дом горит. Буквально. Дождевые леса Амазонии - легкие, производящие 20% кислорода нашей планеты - горят. Это международный кризис. Члены саммита G7, обсудим эту чрезвычайную ситуацию в первую очередь через два дня!", - написал Макрон в Twitter на французском и английском языках.
Еще до Макрона генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что "глубоко обеспокоен" этими пожарами, накрывшими несколько бразильских городов густым дымом.
"Посреди глобального климатического кризиса мы не можем себе позволить еще больше вредить важному источнику кислорода и биологического многообразия", - написал Гуттериш в Twitter. "Амазонию нужно защищать".
Президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг высказал подозрения, что в лесных пожарах могут быть виновны негосударственные организации.
Высказывания Болсонару прозвучали в то время, когда растут международные упреки в том, что он не смог защитить дождевые леса Амазонии.
Правительство Бразилии сделало шаги, чтобы в большей мере открыть регионы дождевых лисов для горной промышленности и сельскохозяйственных проектов. Между тем, данные со спутников свидетельствуют, что уничтожение лесов происходит все быстрее.