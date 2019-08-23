Макрон: пожары в лесах Амазонии - это "международный кризис"

"Наш дом горит. Буквально. Дождевые леса Амазонии - легкие, производящие 20% кислорода нашей планеты - горят. Это международный кризис. Члены саммита G7, обсудим эту чрезвычайную ситуацию в первую очередь через два дня!", - написал Макрон в Twitter на французском и английском языках.

Еще до Макрона генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что "глубоко обеспокоен" этими пожарами, накрывшими несколько бразильских городов густым дымом.

"Посреди глобального климатического кризиса мы не можем себе позволить еще больше вредить важному источнику кислорода и биологического многообразия", - написал Гуттериш в Twitter. "Амазонию нужно защищать".

Президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг высказал подозрения, что в лесных пожарах могут быть виновны негосударственные организации.

Высказывания Болсонару прозвучали в то время, когда растут международные упреки в том, что он не смог защитить дождевые леса Амазонии.