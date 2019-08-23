В США казнен серийный убийца госомексуалистов

57-летний Боулз был казнен после того, как Верховный суд отклонил его апелляцию. Боулз признался в убийстве шести мужчин в нескольких штатах на восточном побережье США, однако обвинен и осужден он был лишь по трем эпизодам.

СМИ назвали Боулза "Убийцей I-95", так как его жертвы были найдены неподалеку от шоссе I-96, которое находится на восточном побережье США

В ходе следствия выяснилось, что перед началом убийств Боулз несколько лет оказывал услуги сексуального характера мужчинам. Он также отсидел два срока за кражи, нападение и изнасилование.

В 1993 году Боулз переезал в город Дейтона-Бич во Флориде, где начал отношения с женщиной. Подруга бросила его после того, как узнала, что Боулз по-прежнему занимается проституцией.

Как пояснил полицейским после задержания сам Боулз, он в окончании своих отношений винил гомосексуальных мужчин. Кроме того, его очень разозлило то, что его подруга сделала аборт.

Боулза признали виновным в убийстве мужчин в возрасте 47, 59 и 37 лет.

Он стал 99-м казненным заключенным во Флориде с момента восстановления смертного приговора в 1976 году.