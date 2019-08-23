Страны Балтии, Польша и Румыния призывают ЕС расследовать преступления сталинизма

Страны Балтии, Польша и Румыния в пятницу призвали остальные страны Европейского союза (ЕС) внести больший вклад в расследование преступлений сталинизма и нацизма, чтобы предотвратить манипулирование историей.
Совместное заявление в связи с 80-летием пакта Молотова-Риббентропа было сделано министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Румынии.
В нём говорится, что "практика расследования преступлений тоталитарных режимов и привлечение к уголовной ответственности преступников в настоящее время недостаточны".
"Мы призываем правительства всех европейских стран оказать полную поддержку историческому исследованию тоталитарных режимов. Действуя согласованно, мы сможем более эффективно бороться с кампаниями дезинформации и предотвращать попытки манипулирования историческими фактами", - говорится в заявлении.
"Память об ужасах прошлого даёт знания и силу отвергать тех, кто стремится возродить эти идеологии или оправдать преступления тоталитарных режимов и отрицать вину. Память о жертвах заставляет нас добиваться исторической справедливости, просвещать общественность о преступном наследии тоталитарных режимов на Европейском континенте и изучать его", - заявили министры.
Литовские политики и дипломаты неоднократно выражали свое разочарование тем, что советские преступления недостаточно поняты на Западе, и Россия пытается отрицать или приуменьшать их.
23 августа 1939 года нацистская Германия и Советский Союз разделили Восточную Европу секретным договором. Это соглашение привело к оккупации стран Балтии. По инициативе восточноевропейских стран Европейский парламент объявил этот день Европейским днем памяти жертв тоталитарных режимов.