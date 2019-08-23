Страны Балтии, Польша и Румыния призывают ЕС расследовать преступления сталинизма

Совместное заявление в связи с 80-летием пакта Молотова-Риббентропа было сделано министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Румынии.

В нём говорится, что "практика расследования преступлений тоталитарных режимов и привлечение к уголовной ответственности преступников в настоящее время недостаточны".

"Мы призываем правительства всех европейских стран оказать полную поддержку историческому исследованию тоталитарных режимов. Действуя согласованно, мы сможем более эффективно бороться с кампаниями дезинформации и предотвращать попытки манипулирования историческими фактами", - говорится в заявлении.

"Память об ужасах прошлого даёт знания и силу отвергать тех, кто стремится возродить эти идеологии или оправдать преступления тоталитарных режимов и отрицать вину. Память о жертвах заставляет нас добиваться исторической справедливости, просвещать общественность о преступном наследии тоталитарных режимов на Европейском континенте и изучать его", - заявили министры.

Литовские политики и дипломаты неоднократно выражали свое разочарование тем, что советские преступления недостаточно поняты на Западе, и Россия пытается отрицать или приуменьшать их.