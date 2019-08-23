Один из застрявших в самой глубокой пещере Польши мужчин найден мертвым

Польские спасатели нашли мертвым одного из двух мужчин, которые на прошлой неделе застряли в горной пещере, так как вход в нее снаружи затопило водой.
Оба мужчины вошли в известняковую пещеру Велка-Снежна в Татрах на юге Польши вместе с еще четырьмя исследователями пещер, которые в субботу сумели выбраться наружу и подняли тревогу после потери контакта с мужчинами.
"Найдено тело одного из [двух] исследователей, которых мы искали с субботы", - рассказал порталу Onet.pl представитель горной спасательной службы Кшиштоф Длугопольски, который пообещал позднее предоставить больше информации.
Другой спасатель на этой неделе сообщил, что застрявшим в пещере мужчинам грозит гипотермия из-за низкой температуры воздуха.
Спасатели использовали взрывчатку, пытаясь освободить вход. В поисках участвовали и словакские спасатели, пожарные и спасатели горнопромышленной отрасли.
Пещера Велка-Снежна - сама глубокая и длинная в Польше.