Пт, 23.08.2019
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Один из застрявших в самой глубокой пещере Польши мужчин найден мертвым

ФОТО: EPA/Scanpix

Польские спасатели нашли мертвым одного из двух мужчин, которые на прошлой неделе застряли в горной пещере, так как вход в нее снаружи затопило водой.

Оба мужчины вошли в известняковую пещеру Велка-Снежна в Татрах на юге Польши вместе с еще четырьмя исследователями пещер, которые в субботу сумели выбраться наружу и подняли тревогу после потери контакта с мужчинами.

"Найдено тело одного из [двух] исследователей, которых мы искали с субботы", - рассказал порталу Onet.pl представитель горной спасательной службы Кшиштоф Длугопольски, который пообещал позднее предоставить больше информации.

Другой спасатель на этой неделе сообщил, что застрявшим в пещере мужчинам грозит гипотермия из-за низкой температуры воздуха.

Спасатели использовали взрывчатку, пытаясь освободить вход. В поисках участвовали и словакские спасатели, пожарные и спасатели горнопромышленной отрасли.

Пещера Велка-Снежна - сама глубокая и длинная в Польше.

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