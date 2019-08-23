Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Основатель Фонда борьбы с коррупцией и оппозиционер Алексей Навальный утром 23 августа вышел из спецприемника после отбытия административного ареста, сообщает "Медуза" со ссылкой на его пресс-секретарь Киру Ярмыш.
По ее словам, утром возле спецприемника находились стражи порядка, однако задерживать Навального они не стали.
Алексей pic.twitter.com/GEMbA1WRAw— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 23, 2019
После выхода на свободу оппозиционер поблагодарил всех, кто поддержал его, а также тех, кто "имел смелость" принимать участие в акциях протеста.
"Мы видим финальную степень деградации этого режима, которому уже не достаточно вранья и фальсификации, им нужно арестовать десятки, избить сотни людей и громить организации типа ФБК. Но это показывает, что никакой поддержки у них нет, они это чувствуют и они этого боятся", - заявил Навальный.
Напомним, Навальный провел 30 суток под арестом за призывы выйти на акцию за свободные выборы, которая состоялась в Москве 27 июля.