Пт, 23.08.2019
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Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

ФОТО: AFP/SCANPIX

Основатель Фонда борьбы с коррупцией и оппозиционер Алексей Навальный утром 23 августа вышел из спецприемника после отбытия административного ареста, сообщает "Медуза" со ссылкой на его пресс-секретарь Киру Ярмыш.

По ее словам, утром возле спецприемника находились стражи порядка, однако задерживать Навального они не стали.

После выхода на свободу оппозиционер поблагодарил всех, кто поддержал его, а также тех, кто  "имел смелость" принимать участие в акциях протеста.

"Мы видим финальную степень деградации этого режима, которому уже не достаточно вранья и фальсификации, им нужно арестовать десятки, избить сотни людей и громить организации типа ФБК. Но это показывает, что никакой поддержки у них нет, они это чувствуют и они этого боятся", - заявил Навальный.

Напомним, Навальный провел 30 суток под арестом за призывы выйти на акцию за свободные выборы, которая состоялась в Москве 27 июля.

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