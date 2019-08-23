Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

"Мы видим финальную степень деградации этого режима, которому уже не достаточно вранья и фальсификации, им нужно арестовать десятки, избить сотни людей и громить организации типа ФБК. Но это показывает, что никакой поддержки у них нет, они это чувствуют и они этого боятся", - заявил Навальный.