Футбол с Владимиром Ивановым: Финиш третьего круга - это курземское дерби и "шутки в сторону" в Слоке

За всеми летними перипетиями в еврокубках, а клубы Латвии в Лиге чемпионов и Лиге Европы на данный момент провели уже 19 матчей (20-й по счету с участием "Риги" и датского чемпиона "Копенгаген" пройдет на следующей неделе на стадионе "Сконто"), как-то незаметно подошел к концу третий круг чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги. Одно время казалось, что интрига постепенно начинает умирать. И в части второй подряд победы "Риги" тут пока спорить трудно, зато в остальном все запутано до предела. Матчи 27-го тура "Вирслиги" обещают грандиозный спектакль, и не один.
Как минимум два спектакля - так это точно. Во-первых, это курземское дерби, матч "Лиепая" - "Вентспилс", который априори не может быть миролюбивым. В каком бы состоянии команды не подходили к этому противостоянию, битва гарантирована в любом случае. И предстоящая игра на лиепайском стадионе "Даугава", которая в субботу, 24 августа, и будет открывать программу 27-го тура - не исключение. Более того, во встрече "Лиепая" - "Вентспилс" можно обнаружить сразу несколько любопытных моментов. Давайте по порядку.
Итак, надо начать с того, что наставники команд Александр Старков и Игорь Клесов очень долго работали вместе. И в сборной Латвии, и в московском "Спартаке", и в Азербайджане. Они не просто коллеги, но еще друзья и единомышленники. Но сейчас ситуация несколько иная, которую можно охарактеризовать известной пословицей - "Дружба дружбой, а табачок врозь".
И лучше ведь не скажешь: в каждой команде - своя ситуация, и никто не собирается никому делать тут комплименты. Или другой момент - совершенно разные настроения, которые царят в этих коллективах. "Лиепая" никак не может выиграть, потерпев три поражения кряду (от "Риги" - 0:1, "Даугавпилса" - 1:2 и "Валмиеры" - те же 1:2). А если сюда добавить две осечки в матчах со шведским "Норчепингом" во втором предварительном раунде Лиги Европы (0:2 и 0:1), получится практически целый месяц без побед.
У "Вентспилса" же совершенно иная ситуация. Если вынести за скобки осечку в Лиге Европы, те самые два унизительных поражения от португальского клуба "Гимарайнш" с общим счетом 0:9, то картина все равно вырисовывается полная оптимизма: в шести матчах - четыре победы и две ничьи.
А теперь я приведу вам еще один пример во всей этой истории взаимоотношений курземских оппонентов. Дело в том, что в последний раз "Вентспилс" проигрывал в чемпионате Латвии 20 июня. И то была выездная игра 18-го тура с... "Лиепаей", которая завершилась разгромным поражением "желто-синих" со счетом 0:4. Улавливаете в чем подвох? В общем, пазл сложился. А если учесть до кучи и результат курземского дерби в первом круге, когда была зафиксирована ничья 1:1, понятно, что "Вентспилсу" не к лицу будет в субботу терять очки.
Ну а "Лиепае" отступать больше вообще некуда - еще одно поражение и борьба за место в еврокубковой зоне может оказаться уже нереальной.
Тут все однозначно, если взглянуть на турнирную таблицу: у "Вентспилса" сейчас 34 очка и четвертая позиция, в то время как "Лиепая" сильно отстает, находясь на шестом месте (28 очков и на один матч сыграно больше).
Во-вторых, центральная игра тура "Спартак" - "Рига" на стадионе в Слоке 25 августа. Это тот самый случай, когда идущая на третьем месте команда Нунцио Дзаветтьери может "подловить" рижан. В том смысле, что все мысли у действующего чемпиона Латвии сейчас заняты тем, как отыграться в ответной игре с "Копенгагеном" в Лиге Европы.
"Риге" сейчас уж точно не до "Вирслиги". Тем более, что в национальном первенстве положение команды Михаила Конева ну очень стабильное - 47 очков и твердое первое место при том, что у РФШ на шесть очков меньше и на две игры больше проведено. Как тут не расслабиться!
Как раз в такой момент и можно будет увидеть весь профессионализм рижан, что называется, в деле. Ну а "Спартаку" ничего другого не остается, чтобы продолжить начатую погоню за РФШ (в случае победы юрмалчане приблизятся к РФШ вплотную, которая пропускает этот тур - 41 очко и 40 будет тогда соответственно) и продемонстрировать свой лучший футбол. Честное слово, игра "Спартака" в последнее время - какая-то бесшабашная и во многом авантюрная, но от этого не лишенная эстетства. Это просто какой-то праздник. Особенно спартаковцы радуют забитыми мячами - каждый второй может чуть ли не претендовать на традиционный приз Ференца Пушкаша (награда ФИФА по итогам года за самый красивый гол).
Единственное, что меня смущает в данном контексте - статистика предыдущих встреч этих команд. Ее лучше не упоминать, но из песни слов не выкинешь. Тут, как говорится, без комментариев - 4:0 и 6:1 в пользу "Риги". Тем не менее, шутки в сторону - такую фразу хочется услышать из уст итальянского специалиста перед началом этой игры.
В воскресенье пройдут еще два матча 27-го тура, и это будут такие "подвальные дуэли": "Елгава" - "Даугавпилс" и "Метта" - "Валмиера". Вся их прелесть заключается в том, что победителя назвать заранее и тут не представляется возможным. При этом "Метте", на самом деле, хочется пожелать удачи на стадионе "Даугава" и первой победы в третьем круге ("Метта" не только аутсайдер "Вирслиги", но и самый большой неудачник третьего круга), так как до этого "студенты" в семи матчах трижды сыграли вничью и четыре раза уступали. Доколе! Слабых всегда хочется пожалеть...
✅ @FutbolaVirsliga kopvērtējuma tabulā pēc 26. kārtas spēlēm izmaiņu nav, taču cīņa par medaļām turpina saasināties! #Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/0Eju6yu5gn— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 19, 2019