Футбол с Владимиром Ивановым: Финиш третьего круга - это курземское дерби и "шутки в сторону" в Слоке

Как минимум два спектакля - так это точно. Во-первых, это курземское дерби, матч "Лиепая" - "Вентспилс", который априори не может быть миролюбивым. В каком бы состоянии команды не подходили к этому противостоянию, битва гарантирована в любом случае. И предстоящая игра на лиепайском стадионе "Даугава", которая в субботу, 24 августа, и будет открывать программу 27-го тура - не исключение. Более того, во встрече "Лиепая" - "Вентспилс" можно обнаружить сразу несколько любопытных моментов. Давайте по порядку.

Итак, надо начать с того, что наставники команд Александр Старков и Игорь Клесов очень долго работали вместе. И в сборной Латвии, и в московском "Спартаке", и в Азербайджане. Они не просто коллеги, но еще друзья и единомышленники. Но сейчас ситуация несколько иная, которую можно охарактеризовать известной пословицей - "Дружба дружбой, а табачок врозь".

Игорь Клесов ФОТО: FK Ventspils/Facebook

И лучше ведь не скажешь: в каждой команде - своя ситуация, и никто не собирается никому делать тут комплименты. Или другой момент - совершенно разные настроения, которые царят в этих коллективах. "Лиепая" никак не может выиграть, потерпев три поражения кряду (от "Риги" - 0:1, "Даугавпилса" - 1:2 и "Валмиеры" - те же 1:2). А если сюда добавить две осечки в матчах со шведским "Норчепингом" во втором предварительном раунде Лиги Европы (0:2 и 0:1), получится практически целый месяц без побед.

У "Вентспилса" же совершенно иная ситуация. Если вынести за скобки осечку в Лиге Европы, те самые два унизительных поражения от португальского клуба "Гимарайнш" с общим счетом 0:9, то картина все равно вырисовывается полная оптимизма: в шести матчах - четыре победы и две ничьи.

А теперь я приведу вам еще один пример во всей этой истории взаимоотношений курземских оппонентов. Дело в том, что в последний раз "Вентспилс" проигрывал в чемпионате Латвии 20 июня. И то была выездная игра 18-го тура с... "Лиепаей", которая завершилась разгромным поражением "желто-синих" со счетом 0:4. Улавливаете в чем подвох? В общем, пазл сложился. А если учесть до кучи и результат курземского дерби в первом круге, когда была зафиксирована ничья 1:1, понятно, что "Вентспилсу" не к лицу будет в субботу терять очки.

Ну а "Лиепае" отступать больше вообще некуда - еще одно поражение и борьба за место в еврокубковой зоне может оказаться уже нереальной.

Тут все однозначно, если взглянуть на турнирную таблицу: у "Вентспилса" сейчас 34 очка и четвертая позиция, в то время как "Лиепая" сильно отстает, находясь на шестом месте (28 очков и на один матч сыграно больше).

Футболисты "Лиепаи" ФОТО: Mārtiņš Sīlis