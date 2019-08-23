Стали известны зарплаты советников президента Эгила Левитса. Они впечатляют

Советница Левитса по связям с общественностью Айва Розенберга, работая на полную ставку, в месяц получает 3421 евро до уплаты налогов. Столько же получают советница президента по иностранным делам Солвейга Силкална и советник президента по вопросам национальной безопасности, председатель Совета по национальной безопасности Янис Кажоциньш.

В свою очередь советник президента по вопросам правовой политики Янис Плепс работает неполную ставку и в месяц получает 2993 евро до уплаты налогов.

Советница Левитса по вопросам информационного пространства и цифровой политики Иева Илвеса, которая также работает неполную ставку, в месяц получает 428 евро "грязными", а советница президента по вопросам современного государства и долгосрочности Элина Пинта - 458 евро.

Как рассказали в канцелярии главы государства, в рабочем договоре у советников не предусмотрено никаких дополнительных способов вознаграждения.

Внешнатные советники президента Эгила Левитса Роналд Лаппуке, Иева Силиня и Юргис Клотиньш финансовое вознаграждение за работу не получают.

В свою очередь руководитель канцелярии президента Андрис Тейкманис, работающий на полную ставку, в месяц получает 3978 евро до уплаты налогов. Его заместитель Лайла Юрцена получает в месяц на десять евро "грязными" меньше.