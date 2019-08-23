Регина Тодоренко откровенно рассказала, как прошла ее первая брачная ночь

В интервью "Каналу Украина" Тодоренко рассказала, что после яркой, но утомительной свадебной церемонии, неурядиц во время ее подготовки и естественного волнения в такой день на "страстные любовные утехи" у них с мужем просто не хватило сил.

К слову, хоть со стороны и кажется, что у звездной пары все хорошо, но Тодоренко не скрывает: между ней и Владом часто возникают недомолвки. "Он может меня грубо обидеть. Как скажет - так отрежет. Думаю, почему так? Но стараюсь принимать его таким, какой он есть. Нам очень и очень тяжело дается этот процесс. Мы даже вместе читаем книгу "Союз непохожих", чтобы притереться друг к другу как можно быстрее", - отмечала экс-ведущая "Орла и решки".