Регина Тодоренко откровенно рассказала, как прошла ее первая брачная ночь
Как известно, 3 июля в итальянском городе Сорренто Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли наконец пышную свадьбу, которая была отложена из-за беременности телеведущей. Как и положено, после торжества у новобрачных состоялась первая брачная ночь. На днях Регина откровенно рассказала, как она прошла.
Напомним, российский певец Влад Топалов и украинская телеведущая Регина Тодоренко официально зарегистрировали свои отношения еще в октябре прошлого года, однако торжество по случаю бракосочетания они решили отложить из-за беременности Регины. В начале декабря на свет появился их сын.
И после нескольких месяцев подготовки долгожданное празднество наконец состоялось. Свадьба прошло в итальянском городе Сорренто в присутствии родных и друзей пары.
В интервью "Каналу Украина" Тодоренко рассказала, что после яркой, но утомительной свадебной церемонии, неурядиц во время ее подготовки и естественного волнения в такой день на "страстные любовные утехи" у них с мужем просто не хватило сил.
Им хотелось поскорее добраться до кровати и уснуть. "Наша первая брачная ночь была типичной для людей, которые давно живут вместе, вот", - смущенно призналась Регина.
К слову, хоть со стороны и кажется, что у звездной пары все хорошо, но Тодоренко не скрывает: между ней и Владом часто возникают недомолвки. "Он может меня грубо обидеть. Как скажет - так отрежет. Думаю, почему так? Но стараюсь принимать его таким, какой он есть. Нам очень и очень тяжело дается этот процесс. Мы даже вместе читаем книгу "Союз непохожих", чтобы притереться друг к другу как можно быстрее", - отмечала экс-ведущая "Орла и решки".