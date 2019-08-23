Сортируй или плати: рижан поставили перед выбором, который, возможно, изменит привычки

Представители компании сообщили, что инфраструктура контейнеров для разделенного сбора мусора полностью будет введена в течение года.

Кроме того, представители обслуживающей компании сказали, что контейнеры для сортировки стекла и упаковки будут на доступном расстоянии как у многоквартирных домов, так и в районах частных домов, а также у офисов, школ и детсадов.

Бесплатные контейнеры и места их размещения будут согласованы с самоуправлением, обслуживающими предприятиями и владельцами частных домов - у компании нет прав лично выбирать места расположения контейнеров.

Сначала жильцы частных домов смогут бесплатно выбрасывать сотрированные отходы в любой публично доступный контейнер, но если минимум пять домов договорятся о конретном месте, в котором можно бесплатно расположить контейнеры, то о своем решении жильцы должны проинформировать Tīrīga.

Председатель правления Гунтарс Левицс сказал, что запланированное в проекте количество контейнеров для сортировки многократно превышает доступное жителям сейчас.

"Один контейнер для сортировки на пять частных домов согласно нашему опыту полностью обеспечивает удобный доступ к нему для жителей этих домов. Хочу отметить, что эти контейнеры и их вывоз - как у многоквартирных домов, так и в районах частных домов - один минимум на пять домов - будут бесплатны", - подтвердил Левицс.

Он также добавил, что единственное исключение, если владелец хочет установить именно для себя контейнер для сортировки на своей территории - тогда это будет за дополнительную оплату. Но это вопрос свободного выбора - есть ли необходимость в отдельном контейнере, если в городе будет 2500 пунктов раздельного сбора отходов.

Как сообщалось ранее, с 15 июля в Риге начато перезаключение договоров домовладельцев и домоуправлений с Tīrīga, которое с 15 сентября будет единственным предприятием по утилизации отходов в столице. Этой фирме предстоит модернизировать систему вывоза мусора с упором на сортировку мусора.

Плата за вывоз отходов для всех в Риге будет одинаковой - 17,38 евро за кубометр без НДС.