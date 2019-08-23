Закончен ремонт лестниц Вантового моста

Ремонт начался в апреле, в целом затраты на него составили 375 619 евро, хотя первоначальные расчеты показывали, что работы могут стоить около 100 000 евро.

Лестницы Вантового моста были признаны опасными в марте 2018 года и с тех пор были закрыты.

Во время ремонтных работ были перестроены обе лестницы моста на правом берегу Даугавы. Так как лестницы находятся на территории исторического центра Риги, строителям было поручено сохранить его архитектурный облик.

Во время ремонта были полностью демонтированы поврежденные бетонные конструкции лестниц и заменены все гранитные ступени.

Галерея: Лестницы Вантового моста до ремонта