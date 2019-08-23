IKEA открывает в Таллинне интернет-магазин; часто товаров можно будет и "пощупать"

29 августа шведская компания по розничной торговле мебели и товарами для дома IKEA открывает интернет-магазин и Пункт заказа и получения товаров в Эстонии. Эстония станет одной из первых стан мира, где сначала будет открыт интернет-магазин. В этот же день в Таллинне будет открыт логистический центр и Пункт заказа и получения товаров, по адресу Петербургское шоссе 66. IKEA предложит покупателем около 8000 товаров для дома, 200 из которых, будут доступны для покупки на месте, сообщили Русскому TVNET в компании.
"С сегодняшнего дня мы начинаем считать дни до открытия IKEA в Эстонии, и с радостью ждём покупателей со всей страны. Концепция IKEA заключается улучшении жизни многих людей – мы воплощаем эту концепцию объединяя открытие интернет-магазина и Пункта заказа и получения товаров в Эстонии", - рассказывает Алексей Михайлов, руководитель Пункта заказа и получения товаров.
По его словам, благодаря интернет-магазину, IKEA станет доступнее для многих жителей Эстонии, а в Пункте заказа и получения товаров в Таллинне можно будет осмотреть и опробовать свыше 3000 товаров. Для покупки на месте будут доступны 200 товаров для дома.
В интернет-магазин IKEA, где будут доступны около 8000 товаров для дома, можно зайти и с компьютера и мобильного телефона, можно заказать доставку на дом или забрать покупку в Пункте заказа и получения товаров.
Площадь Пункта заказа и получения товаров составит 6000 м2, 1500 м2 из которых – зал экспозиции и планирования, оставшаяся площадь отдана для логистики и интернет-магазина. IKEA будет предлагать услуги по монтажу и установке заказанной мебели, замерам помещения, а также обслуживание корпоративных клиентов.
Интернет-магазин будет работать круглосуточно, а Пункт заказа и получения товаров будет открыт каждый день с 10:00 до 20:00.