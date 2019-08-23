IKEA открывает в Таллинне интернет-магазин; часто товаров можно будет и "пощупать"

29 августа шведская компания по розничной торговле мебели и товарами для дома IKEA открывает интернет-магазин и Пункт заказа и получения товаров в Эстонии. Эстония станет одной из первых стан мира, где сначала будет открыт интернет-магазин. В этот же день в Таллинне будет открыт логистический центр и Пункт заказа и получения товаров, по адресу Петербургское шоссе 66. IKEA предложит покупателем около 8000 товаров для дома, 200 из которых, будут доступны для покупки на месте, сообщили Русскому TVNET в компании.