Медики рассказали, как есть грибы, чтобы не навредить здоровью

Грибы считаются одним из лучших продуктов в осеннем рационе.

Блюда из них способствуют лучшему усвоению кальция, оздоровляя тем самым зубы и кости, а также усиливают защитный потенциал иммунной системы человека.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о том, как следует употреблять грибы, чтобы не навредить здоровью.

Эксперт отметила, что чрезмерное употребление грибов способно вывести из строя даже здоровый организм. Прежде всего от пристрастия к грибным блюдам страдает желудочно-кишечный тракт.

"Употреблять в пищу грибы следует не чаще двух раз в неделю и порциями не более 100-120 граммов", - подчеркнула диетолог.

Кроме того, специалист отметила, что пищевая ценность грибов зависит от их возраста. В пищу следует употреблять только молодые грибы - они полны витаминов и не успели набрать высокую концентрацию потенциальных токсинов, как это может произойти со старыми грибами.

Не стоит забывать: грибы способны накапливать вредные вещества, которые они вытягивают из почвы.

В свою очередь, врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, что грибы - это идеальное дополнение к рациону худеющих людей: они низкокалорийные, а содержащаяся в них клетчатка улучшает пищеварение.

При этом специалист пояснил:

грибы лучше не есть беременным и кормящим женщинам, детям младшего возраста и пожилым людям