В Елгаве пропала девочка 2008 года рождения

Елгавский участок Госполиции Земгальского региона разыскивает Кейту Рашмане 2008 года рождения.
22 августа этого года в период времени с 20:30 до 22:05 вышла из дома в Елгаве на ул. Узварас и до сих пор не вернулась.
Приметы: Рост 162 см, худощавого телосложения, длинные волосы, в ушах маленькие золотые сережки.
Была одета в синие рваные джинсы с кружевами, темно-синюю куртку, черную шапку, черные замшевые полусапоги.
Полиция просит посмотреть на фотографию девочки и в случае, если у вас есть информация о ее местонахождении, звонить по номерам 110 или 63004200, 63004202.