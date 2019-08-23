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В Елгаве пропала девочка 2008 года рождения

ФОТО: Valsts policija

Елгавский участок Госполиции Земгальского региона разыскивает Кейту Рашмане 2008 года рождения.

22 августа этого года в период времени с 20:30 до 22:05 вышла из дома в Елгаве на ул. Узварас и до сих пор не вернулась.

Приметы: Рост 162 см, худощавого телосложения, длинные волосы, в ушах маленькие золотые сережки.

Была одета в синие рваные джинсы с кружевами, темно-синюю куртку, черную шапку, черные замшевые полусапоги.

Полиция просит посмотреть на фотографию девочки и в случае, если у вас есть информация о ее местонахождении, звонить по номерам 110 или 63004200, 63004202.

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