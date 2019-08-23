На следующей неделе в Риге выступят настоящие музыкальные экспериментаторы - The Ocean

Их творчество – это коктейль из экспериментального рока и техничного метала, который сдобрен классической музыкой с электронными вкраплениями. Сама группа часто называет свое звучание ambient soundtrack doomrock.

Коллектив основан в 2000 году гитаристом и композитором по имени Робин Стэпс (Robin Staps). Через состав группы прошли около 40 музыкантов.

Первый концерт The Ocean отыграли в 2002 году в полулегальном клубе Eimer Club в Берлине (сейчас он закрыт). В скором времени вышел и первый альбом Islands/Tides - 30-минутная композиция, в которой были отрывки из ранних живых выступлений группы.

Далее следовал совместный тур со шведской crust punk командой COMA.

В начале 2003 году, группа подписала контракт с лейблом Make My Day Records и выпустила ЕР Fogdiver, состоящий из пяти инструментальных композиций. Этот момент можно считать поворотным для группы, ведь тогда впервые о них начали говорить музыкальные критики.

Всего коллектив выпустил семь студийных альбомов: Fluxion (2004), Aeolian (2005), Precambrian (2007), Heliocentric (2010), Anthropocentric (2010), Pelagial (2013), Phanerozoic I: Palaeozoic.

The Ocean ФОТО: https://www.facebook.com/theoceancollective/?tn-str=k*F

The Ocean выступали по всей Европе и во многих странах мира, а отыграли концерты в Германии, Австрии, Голландии, Бельгии, Чехии и Польше во время трехнедельного тура. включая участие в ряде крупных фестивалей - Summer Breeze (Германия), Brutal Assault (Чехия) и St Feliu (Испания).