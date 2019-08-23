Король лета - арбуз! Девять идей, что из него приготовить

1. Приготовьте лимонад из арбуза! В арбузе очень много воды, поэтому приготовить из него здоровый и вкусный лимонад совсем просто. Арбуз нужно только охладить, почистить, убрать семечки, измельчить в блендере - и готово!

Если хотите, к арбузному напитку можно добавить мяту, лайм или лимон - это придаст новые вкусовые нюансы.

Такой лимонад обязательно освежит, утолит жажду, к тому же порадует как взрослых, так и детей!

2. Заморозьте кубики льда из арбуза! Кусочки арбуза или измельченную в блендере массу арбуза можно заморозить кубиками льда - они станут прекрасным дополнением для лимонада, воды или коктейля!

3. Добавьте арбуз к салатам! Небольшие кусочки арбуза станут хорошим дополнением к свежим салатам - например, порежьте огурец, сыр фета, красный лук, добавьте листья салата (шпинат, руколу и др.), кусочки арбуза и залейте все лимонно-медовым или бальзамическим соусом.

Если хотите, чтобы салат получился более сытным, его можно дополнить, например, приготовленным куриным филе.

Не бойтесь экспериментировать, арбузы могут быть прекрасной составляющей салатов!

ФОТО: Pixabay

4. Приготовьте арбузные закуски! Порежьте на кубики арбуз и сыр фета, проткните шпажкой, украсьте листочками мяты и соусом бальзамико. Шпажку можно также украсить ежевикой.

5. Приготовьте сангрию! Для сангрии из арбуза необходимо: почищенный арбуз без семечек (2,5 кг), 60 мл сока лимона, 750 мл охлажденного сухого красного вина, 3 апельсина, порезанных на дольки, кубики льда и мята.

По желанию можно добавить еще охлажденную газированную воду или любой другой безалкогольный напиток.

Полкилограмма арбуза порезать на кубики, остальные два килограмма измельчить с лимонным соком в блендере, полученную массу выложить в тарелку и смешать с вином, добавить кубики арбуза и дольки апельсина, убрать в холодильник на несколько часов. Перед подачей добавить газированную воду (по желанию), лед, украсить листьями мяты.

ФОТО: Pixabay

6. Приготовьте из арбуза сальсу! Такой сальсой можно прекрасно дополнить жаренную на гриле рыбу, мясо и другие основные блюда. Для этого порежьте арбуз на мелкие кубики, добавьте красный лук, мяту, базилик и петрушку, какой-нибудь мелко порезанный экзотический фрукт (например, манго, киви или ананас). Полейте все сладким или острым соусом (например, соусом из лайма, меда и перчика халапеньо).

7. Насладитесь кремовым арбузным коктейлем! Смешайте в блендере в одинаковых пропорциях арбуз и кокосовое молоко, добавьте к коктейлю мед или ванильный сироп. Кстати, это великолепный вариант коктейля для веганов.

8. Преподнесите арбуз вместо пирожного! Нарежьте арбуз в виде пирожных (например, используя формы для кексов). Приготовьте крем из сыра маскарпоне (или другого), добавьте совсем немного ванильного экстракта и корицы, что придаст сладость. Украсьте кусочки арбуза кремом и подавайте "пирожные"!

9. Приготовьте арбузный гаспачо! Измельчите в блендере охлажденный арбуз, добавьте к нему сок лимона или лайма и порезанный базилик.

Выбирая арбуз, важно помнить, что он содержит мало калорий, однако все калории образует сахар - 100 граммов содержат шесть граммов сахара, поэтому, съев полкилограмма арбуза, мы съедаем пять чайных ложек сахара. При этом в арбузе мало клетчатки, и когда мы его едим, уровень сахара в организме повышается очень быстро. В связи с этим даже лучше, если "летний король" идет в качестве ингредиента какого-то блюда или десерта - клетчатка, белок и жиры приостановят всасывание содержащегося в арбузе сахара. Вам обязательно стоит поэкспериментировать и использовать арбуз в менее привычных вариациях.