Король лета - арбуз! Девять идей, что из него приготовить
Несмотря на то что в нашей стране арбузы поспевают редко и купить домашних великанов в магазине сложно, арбуз однозначно можно назвать латвийским королем лета. Сладкий и сочный, он всегда приятно освежает и бодрит. Но оказывается, использовать его можно более творчески, чем мы привыкли. Повар и специалист по питанию Евгения Янсоне предлагает девять идей, что можно приготовить из арбуза!
1. Приготовьте лимонад из арбуза! В арбузе очень много воды, поэтому приготовить из него здоровый и вкусный лимонад совсем просто. Арбуз нужно только охладить, почистить, убрать семечки, измельчить в блендере - и готово!
Если хотите, к арбузному напитку можно добавить мяту, лайм или лимон - это придаст новые вкусовые нюансы.
Такой лимонад обязательно освежит, утолит жажду, к тому же порадует как взрослых, так и детей!
2. Заморозьте кубики льда из арбуза! Кусочки арбуза или измельченную в блендере массу арбуза можно заморозить кубиками льда - они станут прекрасным дополнением для лимонада, воды или коктейля!
3. Добавьте арбуз к салатам! Небольшие кусочки арбуза станут хорошим дополнением к свежим салатам - например, порежьте огурец, сыр фета, красный лук, добавьте листья салата (шпинат, руколу и др.), кусочки арбуза и залейте все лимонно-медовым или бальзамическим соусом.
Если хотите, чтобы салат получился более сытным, его можно дополнить, например, приготовленным куриным филе.
Не бойтесь экспериментировать, арбузы могут быть прекрасной составляющей салатов!
4. Приготовьте арбузные закуски! Порежьте на кубики арбуз и сыр фета, проткните шпажкой, украсьте листочками мяты и соусом бальзамико. Шпажку можно также украсить ежевикой.
5. Приготовьте сангрию! Для сангрии из арбуза необходимо: почищенный арбуз без семечек (2,5 кг), 60 мл сока лимона, 750 мл охлажденного сухого красного вина, 3 апельсина, порезанных на дольки, кубики льда и мята.
По желанию можно добавить еще охлажденную газированную воду или любой другой безалкогольный напиток.
Полкилограмма арбуза порезать на кубики, остальные два килограмма измельчить с лимонным соком в блендере, полученную массу выложить в тарелку и смешать с вином, добавить кубики арбуза и дольки апельсина, убрать в холодильник на несколько часов. Перед подачей добавить газированную воду (по желанию), лед, украсить листьями мяты.
6. Приготовьте из арбуза сальсу! Такой сальсой можно прекрасно дополнить жаренную на гриле рыбу, мясо и другие основные блюда. Для этого порежьте арбуз на мелкие кубики, добавьте красный лук, мяту, базилик и петрушку, какой-нибудь мелко порезанный экзотический фрукт (например, манго, киви или ананас). Полейте все сладким или острым соусом (например, соусом из лайма, меда и перчика халапеньо).
7. Насладитесь кремовым арбузным коктейлем! Смешайте в блендере в одинаковых пропорциях арбуз и кокосовое молоко, добавьте к коктейлю мед или ванильный сироп. Кстати, это великолепный вариант коктейля для веганов.
8. Преподнесите арбуз вместо пирожного! Нарежьте арбуз в виде пирожных (например, используя формы для кексов). Приготовьте крем из сыра маскарпоне (или другого), добавьте совсем немного ванильного экстракта и корицы, что придаст сладость. Украсьте кусочки арбуза кремом и подавайте "пирожные"!
9. Приготовьте арбузный гаспачо! Измельчите в блендере охлажденный арбуз, добавьте к нему сок лимона или лайма и порезанный базилик.
- Выбирая арбуз, важно помнить, что он содержит мало калорий, однако все калории образует сахар -
100 граммов содержат шесть граммов сахара, поэтому, съев полкилограмма арбуза, мы съедаем пять чайных ложек сахара.
При этом в арбузе мало клетчатки, и когда мы его едим, уровень сахара в организме повышается очень быстро. В связи с этим даже лучше, если "летний король" идет в качестве ингредиента какого-то блюда или десерта - клетчатка, белок и жиры приостановят всасывание содержащегося в арбузе сахара.
Вам обязательно стоит поэкспериментировать и использовать арбуз в менее привычных вариациях.
Материал подготовлен в сотрудничестве с национальной продуктовой розничной сетью ELVI.