Прав ли Кирсис, что у 11 депутатов Рижской думы есть статус по делам о коррупции?

"Если мы вернемся к коррупции, по-моему, хорошим индикатором является то, что из 60 депутатов сейчас у 11 депутатов РД имеются различные статусы по разным уголовным делам. Значит 11 депутатов... на самом деле вторая фракция за "Согласием" - это преследуемые, подозреваемые, обысканные и так далее..."

"Мы с коллегами пили кофе и быстро прикинули", - сказал Re:Check Кирсис на вопрос, как он дошел до такого числа. В телефонном разговоре он насчитал 11 нынешних депутатов думы. Они действительно связаны с различными скандалами, однако статус задержанного, подозреваемого или обвиняемого по уголовным процессам имеется лишь у нескольких.

В апреле этого года по делу о возможном злоупотреблении служебными полномочиями и подделке документов был задержан член правлений 1-й Рижской больницы Геннадий Савастьянов ("Согласие"). В августе Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) попросило его осудить, указав, что Севастьянов организовал закупку на уже выполненные работы с целью получить дополнительные средства муниципального бюджета в размере 9,5 тысяч евро.

В середине июля KNAB задержал на тот момент депутата РД Байбу Броку, которая позднее остановила свою работу в Национальном объединении. СМИ сообщали, что возможно, была принята взятка в размере минимум 20 000 евро, а оформлена она была как пожертвование Броки руководителю Федерации биатлона. К ней применен статус подозреваемой.

В свою очередь в середине мая KNAB провел обыск в Рижском бюро по развитию туризма (RTAB) и задержал членов его правления Виту Ермоловичу ("ЧСР") и Максима Толстого ("Согласие"). По делу, в котором расследуется возможное нанесение потерь самоуправлению в размере не менее 300 000 евро, они проходят под статусом подозреваемых.

В связи с делом RTAB Кирсис назвал и нового заместителя мэра Риги от "Согласия" Анну Владову. Ранее сообщалась, что подозреваемому по делу RTAB Толстому запрещено с ней контактировать. Публичной информации о том, что у ней по этому делу имеется какой-то процессуальный статус, нет. Сама Владова указала Re:Check, что Кирсис по отношению к ней не прав, в свою очередь в KNAB отметили, что не имеют права давать информацию о вовлеченных в уголовный процесс лицах.

Кроме того, Кирсис назвал Re:Check депутата думы Алексея Росликова. В его кабинете действительно был произведен обыск, но не в связи с коррупцией, а по делу о разжигании национальной, этнической и расовой розни. Его проводила Служба государственной безопасности, и по этому делу Росликов проходит в качестве свидетеля.

Кроме того, Кирсис назвал Re:Check имена еще пятерых депутатов Рижской думы - бывших консультантов Rīgas satiksme: Сандриса Бергманиса, Игоря Кузмука, Ефима Клементьева, Виктора Пашкова (все - "Согласие") и Андриса Берзиньша ("ЧСР"). Уже сообщалось, что часть хорошо оплачиваемых консультаций, возможно, были фиктивными. Следствие по этому делу ведет Госполиция, которая подтвердила Re:Check, что в данный момент ни к одному лицу никакой статус не применен.