Пт, 23.08.2019
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К мэру Огре применен запрет на выезд из страны и встречи с определенными лицами

Эгилc Хелманис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) применило к задержанному и отпущенному в среду председателю Оргской краевой думы Эгилу Хелманису запрет на выезд из страны и встречи с определенными лицами, сообщили агентству LETA в KNAB.

К Хелманису применен также статус подозреваемого.

Как ранее заявил адвокат Хелманиса Саулведис Варпиньш, он считает обвинения KNAB безосновательными, так как у Хелманиса был больничный лист, выданный в США, и больничный лист, выданный в Латвии. KNAB предоставлена вся необходимая информация, чтобы как можно быстрее добиться ясности.

Уголовный процесс начат 6 августа этого года по части 2-й ст. 318, части 1-й ст. 177 и части 1-й ст. 275 Уголовного закона - злоупотребление служебным положением, мошенничество, подделка печати на документе, который предоставляет право или освобождает от обязанностей, а также использование поддельного документа и печати.

Материалы уголовного дела содержат сведения о том, что Хелманис, предположительно злоупотребив служебным положением, получил мошенническим путем финансовые средства самоуправления, использовав поддельный лист нетрудоспособности. В результате совершенных в феврале этого года мошеннических действий муниципалитету причинен ущерб на сумму не менее 855,71 евро.

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