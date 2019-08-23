К мэру Огре применен запрет на выезд из страны и встречи с определенными лицами

К Хелманису применен также статус подозреваемого.

Как ранее заявил адвокат Хелманиса Саулведис Варпиньш, он считает обвинения KNAB безосновательными, так как у Хелманиса был больничный лист, выданный в США, и больничный лист, выданный в Латвии. KNAB предоставлена вся необходимая информация, чтобы как можно быстрее добиться ясности.

Уголовный процесс начат 6 августа этого года по части 2-й ст. 318, части 1-й ст. 177 и части 1-й ст. 275 Уголовного закона - злоупотребление служебным положением, мошенничество, подделка печати на документе, который предоставляет право или освобождает от обязанностей, а также использование поддельного документа и печати.