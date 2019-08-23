Путин обещал "симметричный ответ" на испытания новой ракеты США

В связи с проведенными США испытаниями крылатой ракеты глава России поручил МИДу проанализировать уровень угрозы для страны и подготовить "исчерпывающие меры по симметричному ответу".

"Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", - приводит "Интерфакс" слова Путина в заявлении.

Соответствующее заявление российского лидера было распространено после совещания с членами Совета безопасности, посвященного завершению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Владимир Путин также отметил, что Россия "не хочет и не будет втягиваться в затратную для экономики гонку вооружений", однако безопасность государства будет проводиться.