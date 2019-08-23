Путин обещал "симметричный ответ" на испытания новой ракеты США

Президент России Владимир Путин уверен, что проведенное США испытание ракеты не являлось импровизацией, а это было очередное звено в цепи запланированных мероприятий, пишет "Интерфакс".
В связи с проведенными США испытаниями крылатой ракеты глава России поручил МИДу проанализировать уровень угрозы для страны и подготовить "исчерпывающие меры по симметричному ответу".
"Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", - приводит "Интерфакс" слова Путина в заявлении.
Соответствующее заявление российского лидера было распространено после совещания с членами Совета безопасности, посвященного завершению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Владимир Путин также отметил, что Россия "не хочет и не будет втягиваться в затратную для экономики гонку вооружений", однако безопасность государства будет проводиться.
18 августа США испытали в Калифорнии крылатую ракету наземного базирования, поразившую цель на расстоянии более 500 км. Это первое испытание ракеты данного типа после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.