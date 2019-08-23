"Что с коленями?!": Аллу Пугачеву разнесли в пух и прах за фото с голыми ногами
В последнее время физическая форма заметно похудевшей Аллы Пугачевой восхищает даже тех, кто не входит в число поклонников ее творчества. Однако один из недавных снимков 70-летней Примадонны российской эстрады вызвал шквал критики в соцсетях.
На фото, выполненном в виде коллажа, Алла Борисовна позирует в стильном модном образе - темном комбинезоне с широким, подчеркивающим талию ремнем, короткой светло-коричневой куртке из замши и белых кроссовках. При этом довольно смелая длина наряда слишком открыла ноги звезды, обнажив то, что в ее возрасте, по мнению многих, выставлять напоказ не следовало бы.
Что с коленями?", "А что на коленях?", "Ну зачем оголять старческие колени?", "Худая, мышцы дряблые", "Да, она самая шикарная, но зачем больные ноги показывать???", "Коленные суставы заменили, что ли?",
"Ну... ножонки-то можно уже и не выставлять. Не молодая уже, да и не модельные ходульки", "Ноги можно было и не оголять. Старческие, костлявые..."
- пишут комментаторы.
Самые преданные поклонники, естественно, встали на защиту своей любимицы.
"Шикарная! Пусть оголяет. Кому не нравится - не смотрите и не пишите гадости. Какие вы будете в ее возрасте? Некоторым нечего показать - и в молодые годы хуже старух.
Алла сильная женщина. Без хитрости и фальши. Обожаю!" - ответила хейтерам одна из них.
Мы, пожалуй, тоже к ней присоединимся. А вы?
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