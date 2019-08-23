"Что с коленями?!": Аллу Пугачеву разнесли в пух и прах за фото с голыми ногами

На фото, выполненном в виде коллажа, Алла Борисовна позирует в стильном модном образе - темном комбинезоне с широким, подчеркивающим талию ремнем, короткой светло-коричневой куртке из замши и белых кроссовках. При этом довольно смелая длина наряда слишком открыла ноги звезды, обнажив то, что в ее возрасте, по мнению многих, выставлять напоказ не следовало бы.

Что с коленями?", "А что на коленях?", "Ну зачем оголять старческие колени?", "Худая, мышцы дряблые", "Да, она самая шикарная, но зачем больные ноги показывать???", "Коленные суставы заменили, что ли?",

"Ну... ножонки-то можно уже и не выставлять. Не молодая уже, да и не модельные ходульки", "Ноги можно было и не оголять. Старческие, костлявые..."

- пишут комментаторы.

Самые преданные поклонники, естественно, встали на защиту своей любимицы.

"Шикарная! Пусть оголяет. Кому не нравится - не смотрите и не пишите гадости. Какие вы будете в ее возрасте? Некоторым нечего показать - и в молодые годы хуже старух.

Алла сильная женщина. Без хитрости и фальши. Обожаю!" - ответила хейтерам одна из них.

Мы, пожалуй, тоже к ней присоединимся. А вы?

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