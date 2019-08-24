Суд наказал охранника игорного зала за покупки с помощью краденной карты

25 сентября 2018 года мужчина пытался создать в соцсети Facebook благотворительную группу на свое имя, чтобы потом туда перечислить с карточки пожертвование в размере 457 фунтов (504 евро). Ему это не удалось, поскольку была необходима авторизация владельца карты.

Однако, учитывая тот факт, что карта была бесконтактной, охранник на следующий день ее использовал для нескольких покупок, среди которых были автобусные билеты, сигареты, напитки, брюки, электрическая бритва, средство для удаления накипи и утюг.

В целом мужчина сделал покупки на сумму в 98,68 евро.