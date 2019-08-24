Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, жизнь которых сильно изменится в сентябре 2019 года
Известный российский астролог Павел Глоба рассказал, представителей каких знаков Зодиака в грядущем месяце ожидают серьезные перемены в жизни.
Овен
Овны ощутят прилив жизненных сил уже в начале сентября. Представители этого знака Зодиака смогут справляться с большим числом задач, но астролог советует им не размениваться по мелочам, а выбрать наиболее приоритетное направление в деятельности.
В сентябре 2019 года у Овнов ожидается изменение в финансовой сфере, причем в лучшую сторону. Также позитивные перемены могут произойти в личной жизни.
Близнецы
Близнецы в сентябре этого года будут спешно доделывать дела, накопившиеся у них за время летнего периода. Вы сможете быстро со всем справиться благодаря переменам в энергетическом плане.
У вас ожидается усиление концентрации и чувства долга - вы получите склонность упорно трудиться до тех пор, пока не решите все свои проблемы.
Лев
В сентябре 2019 года Львам улыбнется удача в поездках. Любые путешествия этого периода запомнятся надолго, оставив приятные впечатления.
Вы можете завязать бурный курортный роман, который изменит вашу жизнь, будете наслаждаться общением с близкими и, возможно, получите повышение по службе.
Стрелец
Стрельцам Павел Глоба обещает в следующем мксяце романтический период. Проявите внимательность и не пускайте на самотек бытовые вопросы. Будьте вежливы и обходительны со своей второй половинкой.
Одиноким же представителям этого знака зодиакального круга астролог советует присматриваться к окружающим в поисках личного счастья.