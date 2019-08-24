Трамп поднял таможенные тарифы на товары из Китая

Трамп написал в Twitter, что с 1 сентября к китайским товарам общей стоимостью 300 млрд долларов (266,9 млрд евро) будет применяться тариф в 15%, вместо запланированных 10%.

В Министерстве торговли США сообщили, что с 1 октября Соединенные Штаты станут применять на другую группу китайских товаров стоимостью в 250 млрд евро (222,4 млрд евро) тарифы в 30%, вместо запланированных 25%.

США решили так действовать через несколько часов после того, как Китай сообщил о применении новых таможенных тарифов на американские товары общей стоимостью в 75 млрд долларов (67,6 млрд евро).

Власти Китая указали, что таможенные тарифы, которые вступят в силу 1 сентября, будут варьироваться от 5% до 10% и коснутся 5078 производимых в США товаров.

Также с 15 сентября будут применяться тарифы в 25% к импортным американским автомобилям и тарифы в 5% на резервные части для авто.

Китай отменил в начале этого года тарифы на машины из США, таким образом государство пошло навстречу, пока проходили торговые переговоры.