Трамп поднял таможенные тарифы на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, 23 августа, что Соединенные Штаты поднимают таможенные тарифы на импортные товары из Китая. Это является ответом на пятничное заявление китая о применении новых пошлин на американские товары. Об этом сообщает BBC.
Трамп написал в Twitter, что с 1 сентября к китайским товарам общей стоимостью 300 млрд долларов (266,9 млрд евро) будет применяться тариф в 15%, вместо запланированных 10%.
В Министерстве торговли США сообщили, что с 1 октября Соединенные Штаты станут применять на другую группу китайских товаров стоимостью в 250 млрд евро (222,4 млрд евро) тарифы в 30%, вместо запланированных 25%.
США решили так действовать через несколько часов после того, как Китай сообщил о применении новых таможенных тарифов на американские товары общей стоимостью в 75 млрд долларов (67,6 млрд евро).
Власти Китая указали, что таможенные тарифы, которые вступят в силу 1 сентября, будут варьироваться от 5% до 10% и коснутся 5078 производимых в США товаров.
Также с 15 сентября будут применяться тарифы в 25% к импортным американским автомобилям и тарифы в 5% на резервные части для авто.
Китай отменил в начале этого года тарифы на машины из США, таким образом государство пошло навстречу, пока проходили торговые переговоры.
США уже до этого значительно подняли таможенные тарифы на группу товаров из Китая стоимость в 250 млрд долларов.