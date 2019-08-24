Неймар призвал обратить внимание на пожары в лесах Амазонии

"План состоял в том, чтобы никогда не сжигать, а всегда заботиться! Эта борьба за сохранение одной из величайших ценностей планеты должна быть непрекращающейся. Мы не можем расслабляться, когда пожары повторяются из года в год", — написал Неймар.