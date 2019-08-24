Сб, 24.08.2019
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Неймар призвал обратить внимание на пожары в лесах Амазонии

Неймар

ФОТО: Reuters/ScanPix

Бразильский футболист и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар призвал общество обратить внимание на пожары в тропических лесах Амазонии. Об этом пишет "Чемпионат".

Публикацию с текстом на португальском и английском футболист разместил в своих сториc в Instagram.

"План состоял в том, чтобы никогда не сжигать, а всегда заботиться! Эта борьба за сохранение одной из величайших ценностей планеты должна быть непрекращающейся. Мы не можем расслабляться, когда пожары повторяются из года в год", — написал Неймар. 

ФОТО: скриншот с Instagram Неймара

ФОТО: скриншот с Instagram Неймара

Напомним, в лесах Амазонии уже более 16 дней горят леса. Правительство Бразилии сделало шаги, чтобы в большей мере открыть регионы дождевых лесов для горной промышленности и сельскохозяйственных проектов. Между тем, данные со спутников свидетельствуют, что уничтожение лесов происходит все быстрее.

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