Сб, 24.08.2019
Одна из важных моих целей - построить хорошие отношения между латышами и русскими. Нет, это не чтобы мне было хорошо, а чтобы люди сами поняли, что можно жить дружно. Эдвин Лочмелис, финалист конкурса Mr World

Вкус детства: рисовая бабка с яблоками
Видеорецепт

ФОТО: скриншот видео

"Очень простой рецепт вкуснейшей запеканки из риса с яблоками. Рисовая бабка - чудесный завтрак для детей и взрослых. Вспомним детство!" - обратилась к своим подписчикам на YouTube автор кулинарного блога "Вика - Простые Рецепты". Ну что ж, давайте вспомним...

Ингредиенты: рис круглый - 2 стакана, вода - 6 стаканов, соль для варки риса - 0,5 ч. л., яйца - 3 шт., сахар - 140 г, ванильный сахар - 10 г, сливочное масло - 50 г, яблоки - 4 шт., сметана - 100 г, панировочные сухари - 1 ст. л., сливочное масло для смазывания формы - 20 г.

* Форма диаметром 28 см. Можно брать большего размера или глубокий противень.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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