Вкус детства: рисовая бабка с яблоками

"Очень простой рецепт вкуснейшей запеканки из риса с яблоками. Рисовая бабка - чудесный завтрак для детей и взрослых. Вспомним детство!" - обратилась к своим подписчикам на YouTube автор кулинарного блога "Вика - Простые Рецепты". Ну что ж, давайте вспомним...