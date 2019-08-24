Вкус детства: рисовая бабка с яблоками
"Очень простой рецепт вкуснейшей запеканки из риса с яблоками. Рисовая бабка - чудесный завтрак для детей и взрослых. Вспомним детство!" - обратилась к своим подписчикам на YouTube автор кулинарного блога "Вика - Простые Рецепты". Ну что ж, давайте вспомним...
Ингредиенты: рис круглый - 2 стакана, вода - 6 стаканов, соль для варки риса - 0,5 ч. л., яйца - 3 шт., сахар - 140 г, ванильный сахар - 10 г, сливочное масло - 50 г, яблоки - 4 шт., сметана - 100 г, панировочные сухари - 1 ст. л., сливочное масло для смазывания формы - 20 г.
* Форма диаметром 28 см. Можно брать большего размера или глубокий противень.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!