Сб, 24.08.2019
Одна из важных моих целей - построить хорошие отношения между латышами и русскими. Нет, это не чтобы мне было хорошо, а чтобы люди сами поняли, что можно жить дружно. Эдвин Лочмелис, финалист конкурса Mr World

Журналисты получили комментарий от самой Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/?hl=ru

Помощница актрисы рассказала о состоянии здоровья звезды, кроме того журналисты смогли связаться с самой Анастасией. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

Представительница актрисы отметила, что невероятна удивлена подобным слухам. С Анастасией все хорошо и она прекрасно себя чувствует. 

"Это фейк, на который даже не надо обращать внимания", - цитирует женщину издание. 

До начала сентября Анастасия Заворотнюк находится на отдыхе в Италии с дочерью. 

Журналисты "Комсомольской правды" смогли дозвониться до самой Заворотнюк. 

"Я не хочу комментировать бред. У меня всё в порядке", - ответила она.  

Ранее друзья Заворотнюк опровергли новости о раке, но не исключили "большой проблемы".  

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