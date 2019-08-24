Журналисты получили комментарий от самой Заворотнюк

Представительница актрисы отметила, что невероятна удивлена подобным слухам. С Анастасией все хорошо и она прекрасно себя чувствует.

"Это фейк, на который даже не надо обращать внимания", - цитирует женщину издание.

До начала сентября Анастасия Заворотнюк находится на отдыхе в Италии с дочерью.

Журналисты "Комсомольской правды" смогли дозвониться до самой Заворотнюк.

"Я не хочу комментировать бред. У меня всё в порядке", - ответила она.