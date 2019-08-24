Журналисты получили комментарий от самой Заворотнюк

Помощница актрисы рассказала о состоянии здоровья звезды, кроме того журналисты смогли связаться с самой Анастасией. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Представительница актрисы отметила, что невероятна удивлена подобным слухам. С Анастасией все хорошо и она прекрасно себя чувствует.
"Это фейк, на который даже не надо обращать внимания", - цитирует женщину издание.
До начала сентября Анастасия Заворотнюк находится на отдыхе в Италии с дочерью.
Журналисты "Комсомольской правды" смогли дозвониться до самой Заворотнюк.
"Я не хочу комментировать бред. У меня всё в порядке", - ответила она.
Ранее друзья Заворотнюк опровергли новости о раке, но не исключили "большой проблемы".