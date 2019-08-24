За сутки полиция задержала десять пьяных водителей

В пятницу, 23 августа, Госполиция на дорогах Латвии задержала десять водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и одного водителя, севшего за руль в состоянии наркотического опьянения, сообщили агентству LETA в Госполиции.
В Рижском регионе задержано четверо автоводителей в состоянии алкогольного опьянения, в Курземском регионе - трое, в Земгальском регионе - двое, а в Видземском регионе - один.
Водитель, управлявший транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, был задержан в Риге.
За минувшие сутки было оформлено 299 протоколов о превышении скорости. В Курземском регионе было оформлено 72 таких протокола, в Видземе - 70, в Земгале - 59, в Риге - 56, а в Латгале - 42.
В общей сложности в пятницу полиция оформила 694 протокола о нарушении правил дорожного движения.