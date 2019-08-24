"Би-2" обещают зрителям незабываемый концерт в Лиепае

В рамках шоу лиепайчанам и гостям города будет представлена оригинальная сценография, новoе световое шоу и видео ряд, который транслируется на уникальном поворотном экране, также спроектированном и созданном специально для шоу "Горизонт событий".

Би-2 ФОТО: Пресс-фото

"Мы привезем Вам наше шоу "Горизонт событий". Программа состоит из песен нашего последнего альбома и хитов. Это будет последний концерт с этой программой. Больше мы никогда её играть не будем. Дело в том, что финальный концерт тура "Горизонт событий" должен был состояться на одном крупном российском фестивале. Но он оказался не последним! Мы очень рады, что этот концерт в Лиепае на стадионе Даугава появился в нашем гастрольном графике. Это будет уникальное событие для нас и для наших поклонников. Приходите! Обещаю, будет очень круто!» - Шура из группы "Би-2".

Концерт группы "Би-2" пройдет в Лиепае на стадионе "Даугава". Вход на территорию концерта начнется с 19.00. В 19.30 на сцену выйдет Латвийская группа Carnival Youth, которая разогреет концерт. Уже в 20.30 на сцену выйдет сама группа "Би-2" и исполнит песни из последнего альбома, а также свои лучшие хиты.

Для жителей Риги и Вентспилса будет предоставлен специальный трансфер, который доставит зрителей на концерт группы "Би-2" в Лиепае, а также сразу после концерта привезет обратно.

Автобус Рига – Лиепая – Рига отправится из Риги в 16.00. Автобус Вентспилс – Лиепая – Вентспилс отправится из Вентспилса в 17.00. Больше информации о трансфере и концерте на сайте Biļešu serviss. Билеты на концерт группы "Би-2" в Лиепае можно приобрести во всех кассах Biļešu serviss.