NASA расследует, возможно, первое преступление в космосе

Макклейн признала, что получила доступ к счету, находясь на МКС, но отрицает, что что-то нарушила, сообщает The New York Times.

Супруга Макклейн, с которой она оформляет развод, Саммер Уорден с этим несогласна - женщина подала заявление в Федеральную комиссию торговли США. После этого Макклейн вернулась на Землю.

Как указала астронавт через своего юриста, она была уверена, что финансы семьи находятся в полном порядке и денег достаточно, чтобы оплатить счета и позаботиться о сыне Уорден, которого пара растила до расставания.

"Она отрицает, что сделала что-то неправильное, - заявил адвокат Макклейн Расти Хардин, добавив, что женщина "полностью сотрудничает" со следствием.

Макклейн и офицер разведки военно-воздушных сил Уорден зарегистрировали свой брак в 2014 году, а в 2018 году Уорден подала на развод. Следователи бюро генерального инспектора NASA связались с обеими сторонами в связи с обвинением, сообщает The New York Times.

Макклейн закончила престижную военную академию Уэст Пойнт. На ее счету более 800 часов боевых полетов в Ираке в качестве пилота военного самолета. В 2013 году ее заметили специалисты NASA.

Она провела полгода на борту МКС, потом Маккейн была отобрана для выхода в открытый космос 8 марта в составе исключительно женской группы.

Как работают законы в космосе?

Между странами, владеющими МКС (США, Россия, Япония, Канада, Европейское космическое агентство), заключено соглашение. Это значит, что человек, который находится в космосе, должен подчиняться законам своей страны. То же самое относится к имуществу на борту.

То есть, россиянин должен соблюдать законы России, а японец - Японии и так далее.

Космическое право также предусматривает процедуру экстрадиции по возвращении на Землю, если одна из стран захочет судить гражданина другого государства за правонарушения, которые он совершил в космосе, и если законы родной страны обвиняемого допускают экстрадицию.

Вопрос наличия четких правил уголовной ответственности за преступления, совершенные в космосе, с развитием космического туризма становится все более актуальной проблемой, однако до сих пор не представлялось случая проверить, как работает эта система.