Сб, 24.08.2019
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Рижское "Динамо" одержало уже третью победу на Кубке LDz

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Хоккеисты рижского "Динамо"

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

В субботу, 24 августа, рижское "Динамо"провело третий матч на традиционном предсезонном Кубке Латвийской железной дороги (LDz), в котором обыграло минское "Динамо" со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Шайбы забросили Колтон Гиллис, Эдуард Янсонс и Френк Разгалс. В воротах рижан стоял Кристерс Гудлевскис. Во второй половине первого периода рижане забили первый гол. Первые 20 минут матча закончились минимальным преимуществом.

На 35-й минуте команда из Минска сравняла счет, прервав свою 175-минутную сухую серию на Кубке LDz.

Второй период матча закончился ничьей, поскольку рижанам так и не удалось забросить шайбу.

Однако последний период команда из Риги начала уверенно и уже на третьей минуте после передачи Кристапа Сотниекса Янсонс забросил шайбу в ворота противников сильным броском.

Рижане смогли отпраздновать уверенную победу после того, как Разгалс забросил третью шайбу и матч завершился со счетом 3:1.

Лучшим игроком рижского "Динамо" в этом матче был признан Рихард Маренис.

Следующий матч "Динамо" проведет в воскресенье, 25 августа, против казанского "Ак Барса".

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