Рижское "Динамо" одержало уже третью победу на Кубке LDz

Шайбы забросили Колтон Гиллис, Эдуард Янсонс и Френк Разгалс. В воротах рижан стоял Кристерс Гудлевскис. Во второй половине первого периода рижане забили первый гол. Первые 20 минут матча закончились минимальным преимуществом.

На 35-й минуте команда из Минска сравняла счет, прервав свою 175-минутную сухую серию на Кубке LDz.

Второй период матча закончился ничьей, поскольку рижанам так и не удалось забросить шайбу.

Однако последний период команда из Риги начала уверенно и уже на третьей минуте после передачи Кристапа Сотниекса Янсонс забросил шайбу в ворота противников сильным броском.

Рижане смогли отпраздновать уверенную победу после того, как Разгалс забросил третью шайбу и матч завершился со счетом 3:1.

Лучшим игроком рижского "Динамо" в этом матче был признан Рихард Маренис.