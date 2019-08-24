Рижское "Динамо" одержало уже третью победу на Кубке LDz

В субботу, 24 августа, рижское "Динамо"провело третий матч на традиционном предсезонном Кубке Латвийской железной дороги (LDz), в котором обыграло минское "Динамо" со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).
Шайбы забросили Колтон Гиллис, Эдуард Янсонс и Френк Разгалс. В воротах рижан стоял Кристерс Гудлевскис. Во второй половине первого периода рижане забили первый гол. Первые 20 минут матча закончились минимальным преимуществом.
На 35-й минуте команда из Минска сравняла счет, прервав свою 175-минутную сухую серию на Кубке LDz.
Второй период матча закончился ничьей, поскольку рижанам так и не удалось забросить шайбу.
Однако последний период команда из Риги начала уверенно и уже на третьей минуте после передачи Кристапа Сотниекса Янсонс забросил шайбу в ворота противников сильным броском.
Рижане смогли отпраздновать уверенную победу после того, как Разгалс забросил третью шайбу и матч завершился со счетом 3:1.
Лучшим игроком рижского "Динамо" в этом матче был признан Рихард Маренис.
Следующий матч "Динамо" проведет в воскресенье, 25 августа, против казанского "Ак Барса".