Норвежские сейсмологи зафиксировали второй взрыв под Северодвинском

Сотрудники центра полагают, что второй взрыв мог произойти на крылатой ракете, которая работала на радиоактивном топливе. По этой причине его зафиксировали инфразвуковые датчики давления воздуха, а не сейсмические мониторы.

"Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщениями об увеличении радиации", - подчеркнула глава НОРСАР Анне Стрёммен Люкке.

Она указала, что взрывы были зафиксированы инфразвуковой системой центра. Первый был зарегистрирован и сейсмологами.

Между тем Губернатор Архангельской области Игорь Орлов во время интервью журналистам "Интерфакс" заявил, что сообщения о втором взрыве являются "очередным витком дезинформации".

По его словам, последствия ЧП "не несут никакой угрозы". Власти города также не подтвердили информацию о двух взрывах.

В свою очередь, государственное агентство "Росатом" на запрос Reuters ответило, что в аварии участвовал изотопный источник питания. Другая информация не была предоставлена.

Напомним, 8 августа на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области случился взрыв. В результате ЧП погибли, как минимум пять человек. Согласно версии "Росатома", взорвалась ракета, в двигателе которой был использован радиоактивный изотопный источник питания.

The New York Times со ссылкой на данные разведки передавала, что это был взрыв ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. Эту версию поддержал глава США Дональд Трамп.