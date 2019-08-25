Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, представителей которых ждут неприятности в сентябре 2019 года

Дева

Девам Павел Глоба обещает тяжелый финансовый период в сентябре 2019 года. По мнению астролога, в начале месяца вас ожидает настоящее безденежье. Однако ситуация начнет налаживаться к концу сентября, и курс повернется в позитивное направление. Поэтому эксперт советует запастись терпением и оптимистичнее смотреть на жизнь.

Весы

Весам астролог предвещает нестабильное эмоциональное состояние, из-за чего сентябрь 2019 года пройдет для них в довольно мрачных тонах.

Постарайтесь отказаться от вредных привычек, не срывайте свои эмоции на окружающих. Это время лучше всего посвятить размышлениям и любимым занятиям.

Скорпион

Скорпионам Павел Глоба рекомендует проявить гибкость и поберечь свои нервы. Сентябрь сулит проблемы и трудности, но это не повод переходить на агрессию. Некоторые представители этого знака Зодиака будут заняты решением вопросов, связанных с недвижимостью и наследством.

Рыбы