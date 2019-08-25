Для продолжения реформ отрасли здравоохранения предусмотрено 144 млн евро

Для продолжения в 2020 году начатых ранее реформ отрасли здравоохранения в бюджете уже предусмотрены необходимые 144 млн евро, в том числе 36,4 млн евро на оплату компенсируемых медикаментов.
Эта информация еще раз была подтверждена на заседании правительства, прошедшем на этой неделе. Как пояснило Министерство здравоохранения, каждый год до 2022 года 144 млн евро будут ежегодно дополнительно включаться в базу основного бюджета министерства, чтобы было возможно продолжение начатых в предыдущие три года реформ по улучшению доступности услуг здравоохранения.
В то же время дополнительное финансирование для решения существующих проблемных вопросов отрасли в следующем году, которое было запрошено у Министерства финансов, составляет еще 279,4 млн евро.
Согласно находящемуся в распоряжении агентства LETA тексту решения правительства, из упомянутых 144 млн евро на оплату компенсируемых лекарств и материалов будет потрачено 36,4 млн евро, в том числе 13,7 млн евро предусмотрены на оплату лекарств пациентам с онкологическими заболеваниями, 10,5 млн евро - на медикаменты пациентам с гепатитом С, 4,2 млн евро - на лекарства пациентам с ВИЧ, 3,1 млн евро - на компенсируемые лекарства пациентам с болезнями системы кровообращения, 2,6 млн евро - на препараты биологической терапии при болезни Крона, язвенном колите и псориазе, а также 1,7 млн евро выделено для обеспечения доступности медикаментов пациентам с психическими расстройствами.
Для обеспечения оказания первичной амбулаторной медицинской помощи предусмотрено 15,4 млн евро, а для обеспечения неотложной медицинской помощи в больницах - 13,3 млн евро.
Для обеспечения плановых стационарных медицинских услуг предусмотрено 22,7 млн евро. На эти деньги планируется обеспечить услуги эндопротезирования, проводить операции по трансплантации печени, обеспечивать скрининг новорожденных и т. д.
Финансирование также предусмотрено для централизованных закупок медикаментов и материалов, обеспечения образования по интересам для детей с психическими расстройствами, проведения лабораторных исследований в амбулаторных условиях, обеспечения различных амбулаторных медицинских услуг и проведения многих уже начатых реформ отрасли здравоохранения.