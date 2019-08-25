Лидеры G7: для возвращения России в G8 еще рано

"Лидеры стран G7 поддержали укрепление координации с Россией в связи с нынешними кризисами", - сказал анонимный источник, добавив, что "восстанавливать ее участие пока слишком рано".

Россия присоединилась к группе в 1997 году, но была исключена в 2014 году в связи с нападением на Украину и аннексией Крыма.

Президент России Владимир Путин обвиняется в убийстве политических соперников в Великобритании и других странах Европы, а также в попытках манипулировать выборочной кампанией на выборах президента США в 2016 году, на которых победил Дональд Трамп.

Лидеры стран G7 - США,, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и Германии - встречались во Франции.

Анонимный источник сообщил, что лидеры семи стран о позиции в вопросе России договорились на ужине открытия саммита в субботу.

Трамп, который будет организовывать саммит G7 в следующем году, допустил возможность принять Россию обратно в элитную группу.

На вопрос, есть ли возможность того, что в будущем году на саммит будет приглашена и Россия, Трамп ответил, что "не знает об этом. Но, определенно, это возможно".

Лидеры стран G7 также уполномочили президента Франции Эммануэля Макрона направить Ирану письмо во время, когда растет обострение по поводу его ядерной программы.