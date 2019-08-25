Видео: Максим Галкин в юрмальском лесу столкнулся с "инопланетянами"

В основном Максим делится роликами с участием 5-летних Гарри и Лизы, а иногда и совместными фото с супругой. Героем же последнего видео шоумена, снятого утром в булдурском лесу и появившегося в его аккаунте несколько часов назад, стал он сам.

"Если вы видите эту публикацию, значит её выложили пришельцы, которые похитили меня, я бы по доброй воле такую бредятину не выложил. Жду публикаций: Галкина забрали инопланетяне",

- так подписал юморист этот ролик, в котором демонстрирует обнаруженные им "следы существования внеземной цивилизации".

Интригующие кадры Галкин удачно дополнил музыкой из известного научно-фантастического сериала "Секретные материалы" (X-Files).