Почти треть практикующих в Латвии врачей - старше 60 лет

Примерно половина практикующих медицинских сестер также старше 50 лет, в том числе 20,2% из них старше 60 лет. В то же время 14,5% медсестер моложе 35 лет.

Как сообщалось ранее, в латвийских больницах и Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) не хватает более 1000 врачей, медсестер и других специалистов, заявили руководители медицинских учреждений на заседании комиссии Сейма по труду и социальным делам.