Почти треть практикующих в Латвии врачей - старше 60 лет

В прошлом году 31,2% практикующих в Латвии врачей были старше 60 лет, в том числе 17,4% врачей были старше 65 лет, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний.
Большая часть или 58,8% врачей в прошлом году были старше 50 лет, в том числе 12,3% врачей были в возрасте от 50 до 54 лет, 15,3% - в возрасте от 55 до 59 лет, 13,8% - в возрасте от 60 до 64 лет, а 17,4% врачей были старше 65 лет. В свою очередь 20,4% врачей были в возрасте до 35 лет, 5% - в возрасте от 35 до 39 лет, 5,1% - в возрасте от 40 до 44 лет, а 9,2% - в возрасте от 45 до 49 лет.
Существенная нехватка молодых специалистов ощущается в семейной медицине, потому что только 7,5% врачей этой специализации моложе 35 лет. Большая часть семейных врачей или 75,3% старше 50 лет, в том числе 39,2% из них старше 60 лет.
В среднем более молодыми являются практикующие зубные врачи, примерно половина которых старше 50 лет, а 16,5% - моложе 35 лет.
Примерно половина практикующих медицинских сестер также старше 50 лет, в том числе 20,2% из них старше 60 лет. В то же время 14,5% медсестер моложе 35 лет.
Как сообщалось ранее, в латвийских больницах и Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) не хватает более 1000 врачей, медсестер и других специалистов, заявили руководители медицинских учреждений на заседании комиссии Сейма по труду и социальным делам.
Руководитель СНМП Лиене Ципуле информировала, что в службе 587 вакансий, что составляет 20% от общего числа необходимых специалистов. Служба решает проблему нехватки кадров за счет студентов и ассистентов, а также сверхурочной работы, что оборачивается дополнительными расходами.
Руководитель Восточной клинической университетской больницы Имант Паэглитис рассказал, что на 31 июля в учреждении было 307 вакансий - примерно 10% от общего количества работников. В больнице не хватает 18% врачей, 8% медсестер и 7% помощников медсестер.
Руководитель отдела кадров Клинической университетской больницы им. Страдиньша Ундине Бушмейстере рассказала, что в больнице 309 вакансий. Больше всего не хватает анестезиологов-реаниматологов, кардиологов, радиологов, медсестер по анестезиологии и неотложной помощи.
В Детской клинической больнице, по словам председателя правления Валтса Аболса, не хватает 155 работников. Не хватает операционных сестер, неонатологов, детских психиатров.
Член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов сообщил, что больше всего не хватает анестезиологов-реаниматологов, а также хирургов и неврологов. Кроме того, его тревожит старение персонала - много врачей предпенсионного возраста, в больнице работает 79-летний инфектолог, пожилые врачи часто болеют.
Кроме того, 18 рабочих мест вакантны в Резекненской больнице, 78 - в Екабпилсской региональной больнице, 20 врачей и столько же медсестер требуется в Видземской больнице.