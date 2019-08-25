В Алуксне учебно-тренировочный лагерь окончили 50 новых земессаргов

В лагере замессарги получили боевые навыки в полевых условиях, освоили принципы боевой стрельбы, топографии, первой помощи и получили другие необходимые навыки, а также улучшили свою общую физическую подготовку.

Лагерь основного обучения дает новым земессаргам возможность за три недели получить все необходимые навыки, чтобы успешно исполнять обязанности земессарга. Прохождение этого курса является обязательным условием для каждого земессарга, пройти его можно двумя способами - по выходным дням в течение нескольких месяцев или в лагере в течение трех недель. После успешного прохождения курса основной подготовки земессарги могут освоить различные специальности, к примеру, пулеметчика или разведчика.