"Ливерпуль" установил новый рекорд клуба, доведя серию побед в Английской Премьер Лиге (АПЛ) до 12 матчей подряд.
В игре четвертого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" сумел обыграть лондонский "Арсенал" со счетом 3:1, доведя свою победную серию до двенадцати матчей, сообщает Lenta.ru.
Отметим, что команда уже одерживала в чемпионате Англии 12 побед подряд, однако это произошло в 1990 году - за два года до создания Английской Премьер Лиги.
На счету "Ливерпуля" девять очков в трех матчах, клуб возглавляет турнирную таблицу.
В прошлом сезоне, который команда завершила девятью победами подряд, "Ливерпуль" завоевал серебряные медали.