Вс, 25.08.2019
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"Ливерпуль" установил новый рекорд клуба

Момент матча "Ливерпуль" - "Арсенал"

ФОТО: EPA/Scanpix

"Ливерпуль" установил новый рекорд клуба, доведя серию побед в Английской Премьер Лиге (АПЛ) до 12 матчей подряд.

В игре четвертого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" сумел обыграть лондонский "Арсенал" со счетом 3:1, доведя свою победную серию до двенадцати матчей, сообщает Lenta.ru.

Отметим, что команда уже одерживала в чемпионате Англии 12 побед подряд, однако это произошло в 1990 году - за два года до создания Английской Премьер Лиги.

На счету "Ливерпуля" девять очков в трех матчах, клуб возглавляет турнирную таблицу.

В прошлом сезоне, который команда завершила девятью победами подряд, "Ливерпуль" завоевал серебряные медали.

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