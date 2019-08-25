В дождевых лесах Амазонии вспыхнули новые пожары; на помощь бросили армию

Министерство обороны сообщило, что самолет начали сбрасывать тысячи литров воды на город Порту-Велью на северо-западе бразильского штата Рондония, который объял густой дым.

Пожары охватили обширные территории недалеко от границы Боливии, увеличивая таким образом загрязнение воздуха в крупнейшем в мире дождевом лесу.

Эксперты указывают, что в этом году проблема обострилась, так как для необходимая для получения сельскохозяйственных площадей вырубка производилась во время затяжной засухи.

Минимум семь бразильских штатов, в том числе Рондония, попросили помощи армии в Амазонии, где базируется более 43 000 солдат и которые доступны для борьбы с пожарами, сообщили местные власти.

Пожары привлекли внимание всего мира, они стали темой проходящей во Франции встречи лидеров стран G7.

Макрон в пятницу обвинил Болсонару в том, что он лжет по поводу позиции Бразилии в сфере климатических изменений, представитель бюро Макрона сообщил, что Франция блокирует торговый договор между ЕС и торговым блоком южноафриканских стран MERCOSUR.

В свою очередь Болсонару раскритиковал Макрона за "колониальное мышление", тиак как Макрон решил в конце недели на саммите G7 говорить о пожарах в дождевых лесах Амазонии.

Согласно последним данным, в Бразилии в этом году зарегистрировано уже 79 513 лесных пожаров - это наибольшее число с 2013 года.

Более половины из этих пожаров происходит в бассейне Амазонки, где проживают более 20 миллионов человек.

В пятницу и субботу были зарегистрированы 1130 новых пожаров.

В воскресенье в Бразилии запланирована акция протеста против вырубки дождевых лесов. В пятницу подобные демонстрации пройдут в Бразилии и Европе.