В дождевых лесах Амазонии вспыхнули новые пожары; на помощь бросили армию

Бразилия в воскресенье направила два армейских самолета Hercules C-130 на помощь в борьбе с пожарами в дождевых лесах Амазонии, где начались сотни новых пожаров.
Министерство обороны сообщило, что самолет начали сбрасывать тысячи литров воды на город Порту-Велью на северо-западе бразильского штата Рондония, который объял густой дым.
Пожары охватили обширные территории недалеко от границы Боливии, увеличивая таким образом загрязнение воздуха в крупнейшем в мире дождевом лесу.
Эксперты указывают, что в этом году проблема обострилась, так как для необходимая для получения сельскохозяйственных площадей вырубка производилась во время затяжной засухи.
Минимум семь бразильских штатов, в том числе Рондония, попросили помощи армии в Амазонии, где базируется более 43 000 солдат и которые доступны для борьбы с пожарами, сообщили местные власти.
Пожары привлекли внимание всего мира, они стали темой проходящей во Франции встречи лидеров стран G7.
Макрон в пятницу обвинил Болсонару в том, что он лжет по поводу позиции Бразилии в сфере климатических изменений, представитель бюро Макрона сообщил, что Франция блокирует торговый договор между ЕС и торговым блоком южноафриканских стран MERCOSUR.
В свою очередь Болсонару раскритиковал Макрона за "колониальное мышление", тиак как Макрон решил в конце недели на саммите G7 говорить о пожарах в дождевых лесах Амазонии.
Согласно последним данным, в Бразилии в этом году зарегистрировано уже 79 513 лесных пожаров - это наибольшее число с 2013 года.
Более половины из этих пожаров происходит в бассейне Амазонки, где проживают более 20 миллионов человек.
В пятницу и субботу были зарегистрированы 1130 новых пожаров.
В воскресенье в Бразилии запланирована акция протеста против вырубки дождевых лесов. В пятницу подобные демонстрации пройдут в Бразилии и Европе.
Ранее правительство Бразилии сделало шаги, чтобы в большей мере открыть регионы дождевых лесов для проектов горной промышленности и сельского хозяйства. Данные со спутников свидетельствуют, что вырубка происходит все быстрее.