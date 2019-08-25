Без поражений: рижское "Динамо" выиграло все матчи и завоевало Кубок LDz

Рижане вышли вперед уже на второй минуте матча - счет после контратаки открыл Андрис Джериньш, а голевыми передачами отметились Рихард Маренис и Колтон Гиллис. Впрочем, не прошло и минуты, как Роман Абросимов результат сравнял.

Вновь выйти вперед "Динамо" сумело лишь на предпоследней минуте второго игрового отрезка - Лаурис Дарзиньш вышел один на один с бывшим одноклубником Тимуром Беляловым, от спины которого шайба и залетела в ворота.

В третьем периоде рижане стойко выдерживали попытки противника сравнять результат, а на 12-й минуте так и вовсе увеличили разрыв - после ошибки "Ак Барса" в собственной зоне Брендон Макмиллан получил возможность свободного броска и воспользовался ей.

Галерея: Рижское "Динамо" одержало победу на Кубке LDz

В свою очередь за 20 секунд до окончания основного времени Андрей Педан сильным броском сумел переиграть Кристера Гулдлевскиса и установил решающий счет в матче - 3:2 в пользу "Динамо".

Перед этим третье место в турнире обеспечил себе ярославский "Локомотив", который со счетом 5:3 (1:0, 1:3, 3:0) обыграл минское "Динамо".