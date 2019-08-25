Рижская дума ищет компании, которые займутся содержанием транспортных построек

Департамент сообщения Рижской думы повторно объявил о закупке с целью выбрать компании, которые займутся проведением ежедневных работ по содержанию транспортных построек в городе на протяжении последующих пяти лет, свидетельствует информация, доступная в электронной системе закупок.
В первый раз закупка была объявлена в конце июня, однако, по словам представителя департамента Илзе Диманте, из-за возражений Бюро по надзору за закупками (IUB) она была прервана.
По словам Диманте, дума хотела заключить договор с одним предприятием, которое должно было заняться содержанием транспортных построек на всей территории Риги, однако IUB возразило против этого. Поэтому теперь конкурс будет объявлен повторно, и в этот раз сразу же будут предусмотрены два победителя, один из которых займется содержанием транспортных построек на правом берегу, а другой - на левом берегу Даугавы.
Заявления на участие в конкурсе претенденты должны подать до 19 сентября.
Срок действия договора составит пять лет - с 1 октября этого года по 30 сентября 2024 года.
Договор подразумевает проведение ремонта ям в асфальтобетонном покрытии дорог, содержание мостовых сооружений, вывоз снега и другие работы.
На данный момент содержанием транспортных построек в Риге занимаются общества Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs. В обществе Daugavas labā krasta uzturētājs объединились компании Ceļu pārvalde, Rīgas tilti и Pilsētas eko serviss, а в обществе Daugavas kreisā krasta uzturētājs - Ceļu pārvalde, Rīgas tilti и Roadeks.