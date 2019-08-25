Рижская дума ищет компании, которые займутся содержанием транспортных построек

В первый раз закупка была объявлена в конце июня, однако, по словам представителя департамента Илзе Диманте, из-за возражений Бюро по надзору за закупками (IUB) она была прервана.

По словам Диманте, дума хотела заключить договор с одним предприятием, которое должно было заняться содержанием транспортных построек на всей территории Риги, однако IUB возразило против этого. Поэтому теперь конкурс будет объявлен повторно, и в этот раз сразу же будут предусмотрены два победителя, один из которых займется содержанием транспортных построек на правом берегу, а другой - на левом берегу Даугавы.

Заявления на участие в конкурсе претенденты должны подать до 19 сентября.

Срок действия договора составит пять лет - с 1 октября этого года по 30 сентября 2024 года.

Договор подразумевает проведение ремонта ям в асфальтобетонном покрытии дорог, содержание мостовых сооружений, вывоз снега и другие работы.