Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года

Наступает переходный период, когда лето кончается, а осень вступает в свои права. Это далеко не самое лучшее время для того, чтобы рисковать или делать то, что требует смелости. Воплотить мечту в реальность поможет сила мысли, уверенность в себе и правильная постановка целей и задач. Амбициозным людям лучше умерить свой пыл и сфокусировать внимание на насущных делах.

Овен

У представителей этого Огненного знака Зодиака могут возникнуть проблемы в сфере финансов и работы. Следовать правилам - не кредо Овнов. Им свойственно нарушать их и создавать свои, но в конце августа и начале сентября лучше этого не делать.

Звезды советуют Овнам отдохнуть как следует, сменить обстановку, развлечься на выходных. В будние дни лучше заняться простыми делами, домашними заботами.

Полезно будет приостановить на некоторое время крупные траты. В начале недели возможны приятные знакомства, некоторые из которых могут стать судьбоносными. Это хорошее время для общения, флирта, романтики, начала новых отношений и завершения старых.

Телец

У Тельцов начинается период, когда они легко могут не поделить что-то с коллегами, друзьями или даже с родственниками.

Астролог рекомендует представителям этого знака перестать критиковать окружающих и сыпать обидами. Лучше перестать провоцировать близких на конфликты.

В конце недели многие проблемы Тельцов уйдут. Желательно заставить себя двигаться вперед, начать поиски себя, провести небольшой самоанализ, чтобы понять, что тормозит развитие.

Близнецы

Созидательное настроение и энергетика планет поможет Близнецам преуспеть в любовной сфере. Это касается как тех, кто находится в поисках любви, так и тех, кто ее уже нашел. Желательно не проводить эти семь дней в одиночестве и не обижаться ни на кого без причины. Приятное общение поможет быстро восстановить энергию и силы, привлечь удачу и поднять настроение.

Общение с людьми и развлечения помогут Близнецам расслабиться, выбросить из головы все дурные мысли и побороть неуверенность. Звезды принесут им массу приятных моментов в любви,

однако не стоит забывать, что любая удача может смениться большим провалом, если перестать думать перед совершением очередного важного шага.

Рак

Ракам на этой неделе удастся изменить судьбу и очистить карму. Может произойти очень много важных событий, которые поспособствуют привлечению удачи. Звезды и планеты поспособствуют повышению харизмы и обаяния представителей данного знака, что поможет им в покорении сердец и привлечении внимания противоположного пола.

Главное правило этой недели - общение без предвзятости. Астролог советует Ракам научиться давать людям второй шанс. А кроме того, им важно оставаться самими собой.

Нужно найти в себе силы для того, чтобы не прогнуться под давлением мнения окружающих, не изменить свои принципы и убеждения.

Лев