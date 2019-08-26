Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года
Прогноз Василисы Володиной на эту неделю окажется полезным для представителей каждого знака Зодиака. Популярный российский астропсихолог и известная телеведущая направит вас в нужную сторону.
Наступает переходный период, когда лето кончается, а осень вступает в свои права. Это далеко не самое лучшее время для того, чтобы рисковать или делать то, что требует смелости. Воплотить мечту в реальность поможет сила мысли, уверенность в себе и правильная постановка целей и задач. Амбициозным людям лучше умерить свой пыл и сфокусировать внимание на насущных делах.
Овен
У представителей этого Огненного знака Зодиака могут возникнуть проблемы в сфере финансов и работы. Следовать правилам - не кредо Овнов. Им свойственно нарушать их и создавать свои, но в конце августа и начале сентября лучше этого не делать.
Звезды советуют Овнам отдохнуть как следует, сменить обстановку, развлечься на выходных. В будние дни лучше заняться простыми делами, домашними заботами.
Полезно будет приостановить на некоторое время крупные траты. В начале недели возможны приятные знакомства, некоторые из которых могут стать судьбоносными. Это хорошее время для общения, флирта, романтики, начала новых отношений и завершения старых.
Телец
У Тельцов начинается период, когда они легко могут не поделить что-то с коллегами, друзьями или даже с родственниками.
Астролог рекомендует представителям этого знака перестать критиковать окружающих и сыпать обидами. Лучше перестать провоцировать близких на конфликты.
В конце недели многие проблемы Тельцов уйдут. Желательно заставить себя двигаться вперед, начать поиски себя, провести небольшой самоанализ, чтобы понять, что тормозит развитие.
Близнецы
Созидательное настроение и энергетика планет поможет Близнецам преуспеть в любовной сфере. Это касается как тех, кто находится в поисках любви, так и тех, кто ее уже нашел. Желательно не проводить эти семь дней в одиночестве и не обижаться ни на кого без причины. Приятное общение поможет быстро восстановить энергию и силы, привлечь удачу и поднять настроение.
Общение с людьми и развлечения помогут Близнецам расслабиться, выбросить из головы все дурные мысли и побороть неуверенность. Звезды принесут им массу приятных моментов в любви,
однако не стоит забывать, что любая удача может смениться большим провалом, если перестать думать перед совершением очередного важного шага.
Рак
Ракам на этой неделе удастся изменить судьбу и очистить карму. Может произойти очень много важных событий, которые поспособствуют привлечению удачи. Звезды и планеты поспособствуют повышению харизмы и обаяния представителей данного знака, что поможет им в покорении сердец и привлечении внимания противоположного пола.
Главное правило этой недели - общение без предвзятости. Астролог советует Ракам научиться давать людям второй шанс. А кроме того, им важно оставаться самими собой.
Нужно найти в себе силы для того, чтобы не прогнуться под давлением мнения окружающих, не изменить свои принципы и убеждения.
Лев
Пришло время, когда Львам стоит побыть в уединении. Спад активности планет и звезд приведет к тому, что люди этого знака зодиакального круга будут быстрее уставать, у них в запасе останется не так много сил, как хотелось бы.
Новые знакомства не помогут Львам найти свое счастье - ни в реальной жизни, ни в соцсетях, в том числе на сайтах знакомств. Достичь успеха поможет самокритичность.
Многим представителям данного знака захочется всецело посвятить себя поиску любви, но это неверная дорога. Тем, кто уже находится в отношениях, лучше заняться их укреплением. Вывести любовь на новый уровень получится без особых проблем, если поверить в себя и не бояться брать ответственность. В конце недели у Львов обострится чувствительность, эмпатия, что может быть опасно.
Дева
Планеты и звезды сейчас в очень хорошем для Дев положении, особенно это скажется во второй половине недели. Нужно постараться разглядеть в людях только все самое хорошее. Наступает тот редкий период, когда чувства и эмоции правят миром. Побочный эффект этого - беспокойство.
Очень полезной в грядущие семь дней окажется интуиция. Причем Девам желательно опираться на шестое чувство не только в амурных, но и в финансовых делах.
Можно потратить на себя немного денег, сделав себе приятный подарок. Также деньги можно вкладывать в собственное развитие, в получение знаний и опыта.
Весы
У Весов наступает очень важный период, когда можно попробовать самым кардинальным образом изменить свою жизнь. В этом им поможет уверенность в себе. Советы окружающих людей тоже могут быть полезными. Слепо доверять каждому их слову не стоит, но временами они будут очень кстати.
В самом начале недели важно расставить приоритеты правильно и следовать своим главным жизненным принципам и инстинктам.
Во вторник или среду можно начинать новые дела. Это сулит очень много позитива. Можно с головой уйти в работу, а можно посвятить себя развлечениям, веселью.
При этом стоит опасаться рисков и авантюр, потому что они могут вывести представителей этого знака из себя.
Скорпион
В период с 26 августа по 1 сентября звезды советуют Скорпионам не забывать об обещаниях, данных ранее близким людям и коллегам, а также о самых важных и насущных делах, которые уже нет возможности откладывать на потом.
Трудолюбивые представители этого знака Зодиака окажутся впереди всех, однако первые плоды своего упорного труда они смогут разглядеть немного позднее, отмечает астролог.
Неудачи случаются, но иногда нужно уметь показывать этому миру свою силу и упорство. Надеяться на случайности сейчас нельзя - преодолеть все невзгоды помогут повышенная мотивация и правильно расставленные приоритеты.
Стрелец
Иногда для того, чтобы добиться успеха, нужно не приобрести что-то, а отказаться от чего-то. На этой неделе продуктивность Стрельцов напрямую будет зависеть от их умения находить в себе какие-то изъяны. Пора научиться принимать критику.
В целом звезды и планеты сейчас гармоничны и созидательны, поэтому проблем с настроением почти не будет.
Дела могут идти по-разному, так что Стрельцам нужно просто настроить себя на нужный лад и не сходить с выбранного пути как в финансовых делах, в работе, так и в любви.
Свободное время лучше посвящать близким людям и отдыху.
Козерог
Эта неделя обещает быть непростой для Козерогов. Звезды и планеты сейчас очень непредсказуемы и могут провоцировать плохое настроение.
Если что-то не получается, можно сменить сам подход к делу - лучше оставаться вовлеченными во все и вся, следить за динамичным развитием событий и оставаться в теме.
Астролог советует представителям данного знака особенно не позволять себе отдыхать в ближайшие семь дней, потому что так они могут стать аутсайдерами.
Водолей
Водолеям не этой неделе придется столкнуться с энергетическим спадом и некоторой апатией. Усилить энергетику можно разными способами - физической активностью, прогулками, водными процедурами, общением с приятными людьми.
Желательно избегать глубокого самоанализа и самокопаний. Для представителей этого знака неделя должна пройти под девизом "Вперед и только вперед - без страхов и самоупреков!".
Ближе к выходным вернется воодушевление, появятся новые амбиции, мотивация и энтузиазм в работе. Но на выходных лучше не работать, а активно отдыхать - съездить на дачу, сходить в поход, отправиться в короткое путешествие.
Рыбы
Рыбам не желательно делиться своими планами с окружающими. Общество не любит, когда кто-то добивается успеха или приобретает важный опыт, меняющий сознание. Начать неделю позитивно поможет домашняя уборка, наведение порядка. Энергетика родных стен будет очень важна - она подарит Рыбам удачу, спокойствие, очистит их разум.
Что точно делать не стоит, так это ставить кому-то палки в колеса.
Не надо никому мстить, наживать себе лишних врагов. Если даже кто-то в прошлом и обидел Рыб, им лучше не зацикливаться на негативных мыслях, не жить прошлым.
На этой неделе будет довольно сложно определиться с планами на будущее, но понять, чего вы хотите от жизни, можно - надо просто слушать свое сердце, которое точно вас не обманет.