Как звезды провели последние летние выходные

Русский TVNET еженедельно рассказывает о том, как богатые и знаменитые провели свои выходные. Узнайте, кто из звезд отправился на "Новую волну", а кто остался дома с семьей.
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Танцуют все 💃🏻💃🏻🕺🏻в этот раз, я не ставлю никаких рамок! Смотрите мой клип на песню #Лайкер, смотрите на нас, записывайте пародии, челленджи, танцуйте, пойте, делайте что хотите 🤗 Я знаю, что вы у меня самые лучшие, креативные и талантливые 🥰🥰🥰 С победителем устрою личную встречу в Москве, а самые необычные попадут в мой Инстаграм ❤️ @timurbatrutdinov и @marinakravets уже попали в Историю #лайкер ❤️❤️❤️ Ваша очередь 💋 отмечайте меня, ставьте хэштег #Бузлайкер 💋
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Сегодня был катарсис , и он происходит всегда , когда пою такую великую музыку и текст ! Спасибо вам @igorkrutoy65 за это произведение и вообще ❤️ спасибо #маринаЦветаева и главной исполнительнице, потрясающей артистке и музыканту #ИринААллегрова ! Спасибо художнику @mybeautycafe_sochi которая написала на моем теле горящий лес , потому как тема глобальных пожаров меня тронула до боли в душе ., я долго молчал и наконец высказался об этом в музыке !!! И ещё выскажусь в творчестве 🙏🏽 скоро все расскажу !!!! #билан #димабилан #биланперезагрузка
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Каждый год на «Новой Волне» я фотографируюсь на этом стуле в этой гримерке. Странный обычай, но все же традиция наметилась)) В этом году тоже решила не пропускать, как вы поняли)) PS: предвосхищая вопросы про размер ноги (зачем вам эта инфа?😂🤦🏼♀️)... У меня 37 размер, просто кадр сделан снизу моим талантливым директором @pavelnazarov, который за эти годы стал уже почти профессиональным фотографом))
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Хочу закончить альбом за следующие две недели. Хочу много новой музыки. Красивой и настоящей. Так странно, мне все время говорили, что моя медленная музыка никому не нужна, но когда ко мне подходят люди, случайно увидев на улице , они благодарят за Вселенную или Первую любовь. Почти никогда я не слышала «спасибо» за Увлечение ) Я безумно рада, что лирика с каждым днём становится все популярнее и это доказывает и @rauf_faik и @ritadakota ❤️ Так что, каждому своё и никого не слушайте. Пойте и делайте то, что считаете органичным для себя. То, в чем вы правдивы, а всем не угодишь, тем более, если будешь очень стараться это сделать 💋
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Уже скоро я буду в Москве, а там меня ждёт @veacheslav_daichev И он подготовил подарок именно для вас-моих подписчиков! Вы можете приобрести именной марафон @veacheslav_daichev со скидкой 50% по промокоду от меня «Гагарина» Кто ещё не подготовился к следующему лету?)))Можно уже приступать сейчас 💪🏻😁 #спортуспорт #полинагагарина
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#прогулка #маминдень Сейчас в промежутках между съемками, секциями, кружками, студиями мы занялись укладыванием ребёнка в отдельную комнатку , тк за 9 месяцев немного устали спать все вместе. Я поддерживаю совместный сон, но когда дело касается недосыпа всей семьи , пора что-то предпринимать. Подсмотрела у @irenaponaroshku консультанта по сну и принялась за дело. Дело оказалось сложнее , чем я думала. Ведь все методики , которые я практикую в воспитании ребёнка , - очень мягкие и требуют терпения и плавных манипуляций , чтоб не травмировать ребёнка, и сделать все без стресса для семейства. Я следую чётко проработанному плану, но иногда хочется просто дать грудь, чтоб не маяться полночи с укладыванием малыша. С появлением нашего первенца я немного погрузилась в психологию и поняла, что мы , люди, так часто не желаем действовать , чтоб достичь цели , а НАОБОРОТ - решаем ничего не делать, сетуя впоследствии на отсутсвие результата. Теперь я каждый день стараюсь совладать со своей ленью , а я скажу вам честно, это оооочень непросто🤯, чтоб подавать эффективный пример маленькому человеку! Если мы не научим наших деток, их обязательно научит общество, а нам потом жить с этим результатом)) Главное, чтобы результат всех нас устраивал) #регинатодоренко #регинапутешественница Коляска - @bugaboostrollers А вы за совместный сон или против? Почему?)
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Была такая песня «любит наш народ всякое говно». Так вот,благодаря этому интервью можно четко сформулировать чего «не любит наш народ». А не любит он соединения двух вещей: наглости и таланта. Если человек просто талантлив ,с этим многим людям тяжело справиться ,но возможно. Но если он ,сука такая, не просто талантлив ,но еще и циничен,рассудителен, высокомерен,нарциссичен и с юмором -то весь фейсбук бомбит не по-детски. Посмотрите этот выпуск «а поговорить?» . Тёма тут прекрасен. Кое-кого мне напомнил😉
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Есть идея💡Давайте я вас, мои дорогие, иногда буду знакомить с творческими конкурсами, кастингами, которые проходят у нас в стране??? Временами, я и не замечала, сколько всего происходит вокруг и упускала какие-то возможности, что предоставляла жизнь... Вобщем, будем по творчеству «на связи»✔ Например, сейчас в Крыму, проходит безумно интересный арт-фестиваль «Таврида» для художников, музыкантов, писателей, дизайнеров, актеров и танцоров. Там всё: и выставки, и кастинги, и конкурсы💭 Думаю классно, если у меня вы прочтёте о чём-то подобном и, тем самым, у вас появится шанс поучаствовать и проявить себя!Действуйте🙌🏽 И обязательно напишите в комментариях «за» или «против»❤ #nyusha #нюша
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Чаще бываю именно в таком настроении. Особенно, когда рядом люди, с которыми могу быть расслабленной, даже на работе )) Так случилось и на этой съёмке. Команда была на одной волне, в одном прекрасном настроении. А фотограф просто запечатлел это.. Поэтому я на всех фото получилась настоящей🖤 @voguerussia @voguerussiabeauty
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Какие же дети хитрые. С какой лёгкостью они находят брешь в психологии родителей и совершенно безошибочно пользуются ею. Муж говорит, что я балую Аню. Ну как балую, просто долго не могу чего-то запрещать. Она сердится, топает ножками и делает очень жалостливый вид. Потом садится на пол и устраивает сидячую забастовку. Это так мило, что устоять просто невозможно! ☺️ Даже к более строгому (хотя думала, будет наоборот) отцу - нашла свой подход: подходит, берёт за руку, гладит и смотрит в глаза, от чего, видимо, мужское сердце тает за секунды. 🤔 Вы тоже балуете детей? Вас баловали? Ну вот как быть? 🤯 #савичева #дети #воспитаниедетей