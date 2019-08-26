Видео: Дубль Гризманна принёс "Барселоне" первую победу в чемпионате

Несмотря на то, что "Барса" была фаворитом матча, счёт на 15-й минуте открыли футболисты "Бетиса" - гол забил Набиль Фекир. Гости вели практически весь первый тайм, пока на 41-й минуте Гризманн не сравнял счёт.

После перерыва француз вновь огорчил соперника и вывел хозяев вперёд на 50-й минуте. Шесть минут спустя Карлес Перес забил ещё один гол в ворота "Бетиса", а ещё четыре минуты спустя Жорди Альба сделал счёт 4:1.

На 77-й минуте после передачи Гризманна гол забил Артуро Видаль, а две минуты спустя Лоренцо Гарсия сократил отставание в счёте и установил окончательный счёт в матче.

Отметим, что для "Барселоны" эта победа стала первой в чемпионате Испании в этом сезоне. В первом туре каталонцы неожиданно уступили "Атлетику" из Бильбао.